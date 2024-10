Magische Momente beim Kissinger Winterzauber 2024/2025

Einzigartige Top-Acts wie Urban Priol, Glasperlenspiel , die Bamberger Symphoniker und Michael Schulte

, die und Vielfältige Genres: von Pop und Klassik bis Kabarett und Tanzshows

Historische Veranstaltungsorte, die dem Festival eine besondere Atmosphäre verleihen

Wenn die Temperaturen sinken und der erste Schnee die Landschaft bedeckt, wird Bad Kissingen zu einem Ort, an dem Musik, Kultur und festliche Atmosphäre in einzigartiger Weise verschmelzen. Vom 12. Dezember 2024 bis 4. Januar 2025 verwandelt der Kissinger Winterzauber das Bayerische Staatsbad in eine Bühne für Ausnahmetalente, Musikerinnen und Künstler, die Gäste aus der ganzen Region und weit darüber hinaus anlocken.Das Musikfestival zur vierten Jahreszeit hat sich längst als kulturelles Highlight der Advents- und Weihnachtszeit etabliert und verspricht auch dieses Jahr wieder ein Programm, das die Herzen höherschlagen lässt. Mit dabei sind gefeierte Top-Acts wie das Elektropop-Duo, die bedeutendenund der gefühlvolle, die das Publikum mit Pop, Klassik und allem dazwischen begeistern werden.Doch der Kissinger Winterzauber verspricht mehr als nur ein Festivalprogramm – es ist eine Reise durch die unterschiedlichsten Genres, die in den einzigartigen Kulissen von Bad Kissingens historischen Veranstaltungsorten ihre ganz besondere Magie entfaltet. Hier treffen Klassik auf Pop, Kabarett auf Breakdance und Solo-Auftritte auf Ensembles – und das alles in einer Atmosphäre, die den Zauber der besinnlichen Vorweihnachtszeit, der festlichen Weihnachtstage und dem stimmungsvollen Jahreswechsel perfekt ergänzt.Für jeden Geschmack ist etwas dabei: von berührenden Balladen über populäre Stücke und ausgelassenen Partyhits bis hin zu orchestralen Meisterwerken und spektakulären Tanzeinlagen.Erleben Sie unvergessliche Stunde, wenn Musik und Ambiente perfekt ineinandergreifen und dadurch Ihre persönlichen Winterzauber-Momente entstehen.Zusammen ergeben die Veranstaltungen ein Festivalprogramm, das durch Abwechslungsreichtum begeistert und den Kissinger Winterzauber so besonders macht.Am Donnerstag,bringtmit seinem scharfsinnigen Jahresrückblick „TILT! 2024“ das politische und gesellschaftliche Geschehen des Jahres auf den Punkt. Mit seinem unverwechselbaren Kabarettstil sorgt erfür einen kurzweiligen und unterhaltsamen Abend gespickt mit Scharfzüngigkeit, charmanter Gemeinheit und Wortgewandtheit.Ameröffnet dasden Winterzauber traditionell mit einem Konzert voller abwechslungsreicher Melodien. Unter der Leitung von Matthias Zull verspricht dieser Abend imeinen stimmungsvollen Auftakt in die festliche Zeit.Beim Eröffnungskonzert amdürfen sich Gäste und Einheimische Bad Kissingensauf das Elektropop-Duoimfreuen. Mit ihrem frischen Club-Sound ziehen sie ihr Publikum von Anfang an in ihren Bann. Der Abend sorgt mit dem einzigartigen Mix aus „back to the roots“ und geupdateteter Club-Musik für unterhaltsame Stunden.Weiter geht es am: Das Schlagzeugensemble der Städtischen Musikschuleverwandelt denin eine pulsierende Welt voller festlicher Klänge. Mit ihrem Programm „Klangvolle Weihnachten: Rhythmen und Überraschungen“ bringen die Mitwirkenden unter Leitung von Thomas Friedrich nicht nur Schlaginstrumente zum Klingen.Mit Bachswird amim Bad Kissingereines der zu dieser Jahreszeit beliebtesten Werke aufgeführt. Das Stück greift die weihnachtliche Freude auf und lässt diesen Jubel durch die Musik lebhaft werden.Ampräsentiert Solotrompetist Roland Grau aus Reutlingen gemeinsam mit Organist Burkhard Ascherl. Ab 19:30 Uhr können Interessierte einem harmonischen Zusammenspiel der Instrumente lauschen und beeindruckende Werke von Vivaldi bis Bach in der feierlichen Atmosphäre dergenießen.Den Zauber der Weihnachtstage fängt auch die Veranstaltungamein.begeistert die Aufführung der Concert Production Dresden GmbH imGroß und Klein mit der traditionellen, märchenhaften Geschichte und Tschaikowskys unvergänglicher Musik.Dieentführen ihr Publikum amin die musikalische Welt der 20er und 30er Jahre. Mit Charme und Nostalgie lassen sie die Klänge vergangener Zeiten wieder aufleben und bieten eine Zeitreise durch die goldene Ära der Musik.Gäste und Einheimische Bad Kissingens können ameine klangvolle Reise durch das Winterwunderland erleben. Dieverzaubernmit ihrem Programm „Winter Nights“ mit winterlichen Klängen, die von Tradition bis Moderne reichen und Pop- und Klassik-Hits in neuem Glanz erstrahlen lassen.Die Künstlerinnen und Künstler der Veranstaltungwissen ammit ihrer Neuinterpretation die Herzen der Zuschauenden zu erobern und lieferneine Performance der Extraklasse auf der Bühne des. Die Inszenierung bringt klassische Musik und modernen Tanz auf eine spannende und dynamische Weise zusammen.Ambegeistert dasdas Publikum im. Mit einer reizvollen Klangkombination aus Sopran, Harfe und Klavier verzaubern die drei Musikerinnen die Zuschauenden. Klassische Werke, feurige Melodien aus Oper und Operette, abgerundet durch charmante und unterhaltsame Moderationen machen den Abend zu einem besonderen Erlebnis.Der Jahresanfang wird in Bad Kissingen zu einem wahren Hörgenuss. Amsind diezu Gast im. Das Neujahrskonzert mit dem amerikanischen Dirigenten Roderick Cox und dem Pianisten Benjamin Grosvenor verspricht musikalische Höhepunkte zum Start ins neue Jahr in einzigartiger Atmosphäre.Amkönnen sich Konzertgäste beim musikalischen Auftritt vonmitreißen lassen. Umbegeistert der Singer-Songwriter sein Publikum bei seinem Jahreseröffnungskonzert imAmpräsentieren dieihr Programm „GLOAMING" imKonzertgäste können sich auf ein emotionales Bühnenerlebnis freuen, das durch die beeindruckende Kombination von packenden Bildern und dem Scala-typischem Sound besticht - ein Event voll Gänsehautmomente.