Hinter den Kulissen historischer Events in Bad Kissingen

Dass Bad Kissingen auf eine ruhmreiche Vergangenheit zurückblicken kann und der Zauber der Historie bis heute in dem Bayerischen Staatsbad spürbar ist, wird alljährlich am letzten Juli-Wochenende beim Rakoczy-Fest auf besondere Weise begangen. Alle zwei Jahre lässt der fränkische Ort die Geschichte sogar gleich zweimal eindrucksvoll aufleben. Nach dem Rakoczy-Fest, das vom 26. bis 28. Juli stattfindet, verwandelt sich wenige Wochen später, vom 13. bis 15. September, die majestätische Burgruine hoch über der Stadt in die Bühne für die 32. Botenlauben-Festspiele.Was beide Events vereint? Prächtige Kostüme und engagierte Ehrenamtliche wie das Botenlauben-Paar, die in die Rollen historischer Persönlichkeiten schlüpfen und damit maßgeblich zum besonderen Flair der Festlichkeiten beitragen. Beim Rakoczy-Fest flanieren Graf Otto von Botenlauben und seine Frau Beatrix von Courtenay, Markgräfin von Edessa – gemimt von Maxi und Alexander Ferrari – im Stadtgebiet, während sie bei den Festspielen als Gastgeber auftreten.Die beiden Darstellenden teilen ihre Leidenschaft für die Vergangenheit ihrer Stadt und sind nicht nur in ihrer Rolle verheiratet, sondern auch im echten Leben.Alexander Ferrari ist quasi mit den Botenlauben-Festspielen aufgewachsen. „Seit meinem fünften Lebensjahr wirke ich bei den Mittelalterfestspielen mit. Angefangen bei der Rolle des Knappen, über den Herold bis zur Rolle des Grafen Otto von Botenlauben. Ich habe mich sozusagen weiterentwickelt und hochgearbeitet“, schmunzelt er. Auch seine Frau Maxi ist seit 15 Jahren Mitglied im Heimatverein Reiterswiesen und hat durch ihren Mann das Interesse für die Festspiele entdeckt, wie sie erklärt. Aus diesem Grund kaum verwunderlich, dass die beiden sich gerne bereit erklärt haben, das Grafenpaar Botenlauben zu mimen. „Zunächst wollten wir die Rollen übergangsweise übernehmen, aber wir haben uns direkt so wohlgefühlt und sind richtig darin aufgegangen, dass wir das Paar dauerhaft während des Rakoczy-Festes sowie der Botenlauben-Festspiele darstellen“, so Maxi und Alexander Ferrari.Für die beiden ist es eine große Ehre, die Verbundenheit zu ihrer Heimat und Bad Kissingen auf diese Weise zeigen zu können und auch das Mittelalter beim Rakoczy-Fest präsentieren zu dürfen. Alexander Ferrari erzählt: „Uns fasziniert an diesem Paar, dass es bereits zur damaligen Zeit eine hohe Loyalität zueinander bewiesen und sich ihre Verbundenheit bis über den Tod hinweg weitergetragen hat. Dies zeigt sich in der gemeinsamen Grabstätte im Kloster Frauenroth. Tugenden, die heutzutage längst nicht mehr selbstverständlich sind.“Für ihre Rollen nehmen sich die beiden neben ihren Jobs als Viszeralchirurgin und Allgemeinmediziner sehr viel Zeit und repräsentieren die historischen Persönlichkeiten mit viel Engagement und Stolz. Das Ehrenamt geht über das Rakoczy-Festwochenende und die Festspiele hinaus. „Wir werden beispielsweise bei einem neu inszenierten Theaterstück das Leben des Grafenpaars darstellen. Ganz besonders freuen wir uns aber auf die Botenlauben-Festspiele im September und darauf dieses Theaterstück einem breiten Publikum zu präsentieren“, erzählen die Bad Kissinger.Abseits ihres Ehrenamts und beruflichen Tätigkeiten genießen die beiden immer wieder gerne ihre Heimat und vor allem das besondere Flair der Stadt, wie sie berichten: „Viele Städte haben sich im Laufe der Zeit verändert und ihren ursprünglichen Charme verloren. Die Kurstadt Bad Kissingen mit ihrem historischen Stadtkern, den malerisch am Saaleufer gelegenen Parkanlagen und dem Blick auf die umgebenden Hügel und Türme ist zu jeder Jahreszeit einen Besuch wert.“ Trotz der zahlreichen Orte in Bad Kissingen, mit denen die Ferraris wunderschöne Erinnerungen verbinden, hat das Ehepaar zwei Lieblingsplätze, wie Alexander Ferrari verrät: „Besonders gerne genießen wir einfach die ruhige Atmosphäre am Gradierwerk an der Unteren Saline und natürlich die Aussicht von den Zinnen der Burgruine Botenlauben.“Wenn Sie Alexander und Maxi Ferrari in ihren historischen Kostümen live erleben wollen, sollten Sie sich die anstehenden Events nicht entgehen lassen.Der erste Auftritt ist jedes Jahr am letzten Juli-Wochenende am Rakoczy-Fest. Das große Stadtfest feiert die Wiederentdeckung der Rakoczy-Quelle im Jahr 1737, der der Kurort seinen Aufstieg zum Weltbad zu verdanken hat. Neben dem Grafenpaar Botenlauben sind auch zahlreiche weitere Persönlichkeiten anzutreffen, die seinerzeit ihre Spuren in Bad Kissingen hinterlassen haben. Bei zahlreichen Programmhighlights wie der Rakoczy ILLUMINATION, dem Festball und dem Festzug sind Kaiserin Sisi, Otto Fürst von Bismarck, Theodor Fontane und König Ludwig I. anzutreffen. Die Freude am Ehrenamt ist den Darstellenden, wie dem Ehepaar Ferrari, während des Festwochenendes direkt anzusehen.Freuen Sie sich im Juli auf ein Wochenende voller Musik, Tanz, Kulinarik und historischem Charme. Mehr Informationen unter www.rakoczyfest.com Weiter zurück in die Stadtgeschichte blicken im September die Botenlauben-Festspiele, die alle zwei Jahre auf der Burgruine hoch über der Stadt stattfinden.Lassen Sie sich vom 13. bis 15. September 2024 mitnehmen auf eine Zeitreise zurück ins Jahr 1220: Graf Otto von Botenlauben kehrt von den Kreuzzügen zurück auf seine majestätische Burg, begleitet von Beatrix von Courtenay, Markgräfin von Edessa, seinem „Kleinod aus dem Morgenland“. Diese romantische und historische Kulisse bildet den Hintergrund der Botenlauben-Festspiele.Mit 300 Mitwirkenden in historischen Gewändern, einem Zünftemarkt, orientalischem Basar, spannenden Ritterkämpfen und einem neuen Theaterstück, wird die Vergangenheit lebendig.Freuen Sie sich bei dem stimmungsvollsten einem der stimmungsvollsten Mittelalterfeste Frankens auf besondere Höhepunkte, wie das Kinderspektaculum, die Schleiersage der Gräfin Beatrix und das spektakuläre Feuertheater. Neu in diesem Jahr ist ein Konzert mit „KissPercussiva“, das am Freitagabend Premiere feiert.Weitere Informationen finden Sie unter: www.botenlauben-festspiele.de