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Bayer. Staatsbad Bad Kissingen GmbH Im Luitpoldpark 1 97688 Bad Kissingen, Deutschland http://www.bad-kissingen.de
Ansprechpartner:in Frau Ines Hartmann +49 971 8048116
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Gesundheitsurlaub in Bad Kissingen

Ambulantes Kuren im Bayerischen Staatsbad

(lifePR) (Bad Kissingen, )
Heilende Quellen, therapeutische Landschaft in Gärten und Parks sowie renommierte Fachkliniken und kompetente Gesundheitsdienstleistende bilden in Bad Kissingen den perfekten Rahmen für einen Gesundheitsaufenthalt.

Gerade in den hektischen und schnelllebigen Zeiten ist die eigene Gesundheit wichtiger denn je. Vorsorge und Prävention sind hier die Stichwörter. Mit einer ambulanten Badekur im Bayerischen Staatsbad haben Gäste nicht nur die Möglichkeit, bestehende Krankheiten behandeln zu lassen, sondern auch deren Entstehung vorzubeugen – und das in einem einzigartigen Ambiente.

Bewusst Zeitnehmen für die eigene Gesundheit

Schon Kaiserin Sisi und Otto Fürst von Bismarck wussten um den positiven Effekt des Kurens in Bad Kissingen. Ein Grund dafür: Der bekannteste Kurort Deutschlands mit seinen ortstypischen Heilmitteln verspricht bei einer ambulanten Vorsorgeleistung einen Gesundheitsurlaub der besonderen Art. Die Vorsorge und Prävention stehen ebenso im Fokus wie die bewusste Zeit, die Gäste sich in Bad Kissingen für die eigene Gesundheit nehmen.

Dr. Ralph Brath, Badearzt und Allgemeinmediziner, kennt die Vorteile einer Badekur in Bad Kissingen: „Bei dieser Therapieform lassen sich sehr gut die Selbstheilungskräfte des Organismus ansprechen. Hier in Bad Kissingen verfügen wir über eine Vielzahl an verschiedenen Anwendungen, wodurch die Selbstheilung besonders gut erreicht werden kann. Bei der Anfangsuntersuchung versuchen wir den Kurgast sehr gut kennenzulernen, um die am besten passenden Anwendungen zu finden und er dadurch den größtmöglichen Erfolg aus seinem Aufenthalt ziehen kann.“

Eine weitere Besonderheit der ambulanten Badekur ist, dass dabei Effekte therapeutischer Leistungen mit einem Erholungsurlaub verbunden werden können. Daher trägt auch die Wahl des Kurortes entscheidend zur Wirkung der Maßnahmen bei. Imposante Architektur, beeindruckende Sehenswürdigkeiten sowie Musik- und Kulturgenuss versprechen eine unvergessliche Zeit in Bad Kissingen.

Die Gesundheitsreise auf einen Blick

Mit einem von der Krankenkasse bewilligten Kurarztschein kann die persönliche Gesundheitsreise im Rahmen einer ambulanten Badekur in Bad Kissingen los gehen. Nachdem sich Gäste für ihre Wunschunterkunft entschieden haben, führt vor Ort der erste Weg zu einem Erstgespräch mit einem ortsansässigen Badearzt. Kleiner Tipp: Gäste müssen ihren Termin unbedingt vorab buchen – am besten bereits vor der Anreise. Die Terminvereinbarung ist am einfachsten und bequemsten online über www.bad-kissingen.de/badearzt möglich.

Bei dieser Erstuntersuchung wird besprochen, welche Leistungen bei der ambulanten Badekur in Anspruch genommen werden. Die Anwendungen und Therapien sind individuell auf die Gäste und deren individuellen Bedürfnisse zugeschnitten.

Medizinische Bewegungs-, Sole- oder Moorbäder, Trinkkuren, Massagen, Krankengymnastik, Inhalationen, Elektrotherapie, Bewegungs- und Entspannungsübungen oder Kneippanwendungen – allesamt mögliche Therapieansätze, die vom Badearzt in Bad Kissingen verschrieben werden können.

In Bad Kissingen kommen bei der ambulanten Badekur sowohl die heilenden Quellen als auch das Naturmoor als natürliche Heilmittel zum Einsatz. Für Trinkkuren werden die Brunnen Rakoczy, Pandur, Luitpoldsprudel „alt“, Max sowie das Kissinger Bitterwasser angewendet. Für Badekuren nutzt man vorwiegend den Luitpoldsprudel „neu“, den Runden Brunnen oder den Schönbornsprudel, der beispielsweise die Becken der KissSalis Therme speist.

Exklusiver Service und übersichtliches Informationsmaterial

Um bei den zahlreichen Angeboten nicht den Überblick zu verlieren, gibt es in Bad Kissingen den besonderen Service unserer Gesundheitslotsin. Sie kann über die verschiedenen Möglichkeiten im Gesundheitsbereich informieren und beispielsweise Hilfestellungen bei der Auswahl geeigneter Therapeutinnen und Therapeuten sowie Praxen leisten.

Antonia Wald, Gesundheitslotsin der Bayer. Staatsbad Bad Kissingen GmbH, erklärt: „Interessierte können sich an mich wenden und erhalten von mir eine individuelle Beratung zu ihrem Gesundheitsaufenthalt. Ob Fragen zum Antrag, zu verschiedenen Anwendungen bis hin zu einem Überblick über Therapieanbietende helfe ich Gästen gerne, damit diese hier einen perfekten Gesundheitsurlaub erleben können.“

Bayer. Staatsbad Bad Kissingen GmbH

Entdecke die Zeit – in Bad Kissingen

Im Herzen Deutschlands zwischen Frankfurt, Leipzig und Nürnberg gelegen, steht im Bayerischen Staatsbad Bad Kissingen der moderne Mensch mit seinem Bedürfnis nach Erholung und Entspannung im Mittelpunkt. „Zeit“ ist im bekanntesten Kurort Deutschlands zentrales Leitmotiv und überall zu spüren – in der eindrucksvollen Geschichte und Architektur, in den Gärten und Grünanlagen im Wechsel der Jahreszeiten, im ewigen Sprudeln der heilenden Quellen sowie den abwechslungsreichen saisonalen Festen und Veranstaltungen. Vielfältige Programme und moderne Angebote verhelfen Besucherinnen und Besuchern Körper und Geist zu stärken und einen gesunden Lebensstil in ihren Alltag zu integrieren. In Bad Kissingen – ausgezeichnet als TOP-Kurort 2026– verbindet sich altbewährte Bäderkultur mit Wellnessprogrammen auf höchstem Niveau, historisches Ambiente trifft auf zeitgemäße Kultur- und Tourismusangebote – optimale Rahmenbedingungen für Gesundheits- und Wohlfühlurlaube, Tagungen und Kongresse. Mit zehn weiteren Orten aus sieben europäischen Ländern gehört Bad Kissingen zur UNESCO-Welterbestätte der bedeutenden Kurstädte Europas. www.bad-kissingen.de

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