Gesundheitsurlaub in Bad Kissingen
Ambulantes Kuren im Bayerischen Staatsbad
Gerade in den hektischen und schnelllebigen Zeiten ist die eigene Gesundheit wichtiger denn je. Vorsorge und Prävention sind hier die Stichwörter. Mit einer ambulanten Badekur im Bayerischen Staatsbad haben Gäste nicht nur die Möglichkeit, bestehende Krankheiten behandeln zu lassen, sondern auch deren Entstehung vorzubeugen – und das in einem einzigartigen Ambiente.
Bewusst Zeitnehmen für die eigene Gesundheit
Schon Kaiserin Sisi und Otto Fürst von Bismarck wussten um den positiven Effekt des Kurens in Bad Kissingen. Ein Grund dafür: Der bekannteste Kurort Deutschlands mit seinen ortstypischen Heilmitteln verspricht bei einer ambulanten Vorsorgeleistung einen Gesundheitsurlaub der besonderen Art. Die Vorsorge und Prävention stehen ebenso im Fokus wie die bewusste Zeit, die Gäste sich in Bad Kissingen für die eigene Gesundheit nehmen.
Dr. Ralph Brath, Badearzt und Allgemeinmediziner, kennt die Vorteile einer Badekur in Bad Kissingen: „Bei dieser Therapieform lassen sich sehr gut die Selbstheilungskräfte des Organismus ansprechen. Hier in Bad Kissingen verfügen wir über eine Vielzahl an verschiedenen Anwendungen, wodurch die Selbstheilung besonders gut erreicht werden kann. Bei der Anfangsuntersuchung versuchen wir den Kurgast sehr gut kennenzulernen, um die am besten passenden Anwendungen zu finden und er dadurch den größtmöglichen Erfolg aus seinem Aufenthalt ziehen kann.“
Eine weitere Besonderheit der ambulanten Badekur ist, dass dabei Effekte therapeutischer Leistungen mit einem Erholungsurlaub verbunden werden können. Daher trägt auch die Wahl des Kurortes entscheidend zur Wirkung der Maßnahmen bei. Imposante Architektur, beeindruckende Sehenswürdigkeiten sowie Musik- und Kulturgenuss versprechen eine unvergessliche Zeit in Bad Kissingen.
Die Gesundheitsreise auf einen Blick
Mit einem von der Krankenkasse bewilligten Kurarztschein kann die persönliche Gesundheitsreise im Rahmen einer ambulanten Badekur in Bad Kissingen los gehen. Nachdem sich Gäste für ihre Wunschunterkunft entschieden haben, führt vor Ort der erste Weg zu einem Erstgespräch mit einem ortsansässigen Badearzt. Kleiner Tipp: Gäste müssen ihren Termin unbedingt vorab buchen – am besten bereits vor der Anreise. Die Terminvereinbarung ist am einfachsten und bequemsten online über www.bad-kissingen.de/badearzt möglich.
Bei dieser Erstuntersuchung wird besprochen, welche Leistungen bei der ambulanten Badekur in Anspruch genommen werden. Die Anwendungen und Therapien sind individuell auf die Gäste und deren individuellen Bedürfnisse zugeschnitten.
Medizinische Bewegungs-, Sole- oder Moorbäder, Trinkkuren, Massagen, Krankengymnastik, Inhalationen, Elektrotherapie, Bewegungs- und Entspannungsübungen oder Kneippanwendungen – allesamt mögliche Therapieansätze, die vom Badearzt in Bad Kissingen verschrieben werden können.
In Bad Kissingen kommen bei der ambulanten Badekur sowohl die heilenden Quellen als auch das Naturmoor als natürliche Heilmittel zum Einsatz. Für Trinkkuren werden die Brunnen Rakoczy, Pandur, Luitpoldsprudel „alt“, Max sowie das Kissinger Bitterwasser angewendet. Für Badekuren nutzt man vorwiegend den Luitpoldsprudel „neu“, den Runden Brunnen oder den Schönbornsprudel, der beispielsweise die Becken der KissSalis Therme speist.
Exklusiver Service und übersichtliches Informationsmaterial
Um bei den zahlreichen Angeboten nicht den Überblick zu verlieren, gibt es in Bad Kissingen den besonderen Service unserer Gesundheitslotsin. Sie kann über die verschiedenen Möglichkeiten im Gesundheitsbereich informieren und beispielsweise Hilfestellungen bei der Auswahl geeigneter Therapeutinnen und Therapeuten sowie Praxen leisten.
Antonia Wald, Gesundheitslotsin der Bayer. Staatsbad Bad Kissingen GmbH, erklärt: „Interessierte können sich an mich wenden und erhalten von mir eine individuelle Beratung zu ihrem Gesundheitsaufenthalt. Ob Fragen zum Antrag, zu verschiedenen Anwendungen bis hin zu einem Überblick über Therapieanbietende helfe ich Gästen gerne, damit diese hier einen perfekten Gesundheitsurlaub erleben können.“