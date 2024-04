Familienzeit in Bad Kissingen

Bad Kissingen, Deutschlands bekanntester Kurort, ist nicht nur ein Ort der Entspannung für Erwachsene, sondern auch ein Paradies für Familien. Mit einer Vielzahl von Aktivitäten und Sehenswürdigkeiten bietet die Stadt im Sommer ein abwechslungsreiches Programm für Jung und Alt. Von Spielplätzen über Naturerlebnisse bis hin zu einem speziellen Stadtführer gibt es unzählige Möglichkeiten für Familien, die Kurstadt zu erkunden und zu genießen. Ob familiengerechte Ausflüge in die Natur, interaktive Museumsbesuche oder spannende Entdeckungstouren durch die Stadt – Bad Kissingen hat für jeden Geschmack das Richtige.Wir möchten Ihnen fünf Tipps vorstellen, die Ihren Familienausflug perfekt abrunden. Begleiten Sie uns auf einer Reise durch die schönsten Familienattraktionen und entdecken Sie, warum Bad Kissingen das ideale Reiseziel für Groß und Klein ist.Derverspricht ein besonderes Erlebnis: Der städtische Tierpark nicht weit vom Stadtzentrum entfernt, begeistert kleine und große Gäste gleichermaßen. Auf ca. 30 Hektar tummeln sich regionale Haustierrassen und einheimische Wildtierarten. Beobachten Sie die Tiere in ihrer natürlichen Umgebung am besten bei einem entspannten Spaziergang durch das große Areal. Während sich jüngere Besucherinnen und Besucher auf Abenteuerspielplätzen austoben können, hält der Park für ältere Gäste spannende Naturlehrpfade mit interaktiven Stationen bereit, die interessantes Hintergrundwissen vermitteln. Für das leibliche Wohl ist im Forsthaus Klaushof gesorgt, das sich am Hang gegenüber vom Wild-Park befindet. Die ganze Familie kann sich auf unvergessliche Naturerlebnisse freuen.Um großen und kleinen Entdeckerinnen und Entdeckern die Vielfalt und die spannende Historie des Bayerischen Staatsbades auf interessante und kindgerechte Weise näher zu bringen, gibt es dieDiese Tour ist eine von 13 Wanderungen, die man in Bad Kissingen unternehmen kann. Der Rundweg der Sisi-Tour führt zu einem Aussichtsplateau und dem Sisi-Denkmal.Wussten Sie, dass Sisi für Bad Kissingen eine besondere Bedeutung hat und, dass sie mehrere Male den Kurort besucht hat? Egal, ob ja oder nein – auf dem neugestalteten Weg erfährt man viel Interessantes über das Leben der Kaiserin und das historische Bad Kissingen.Die Tour kann auf drei verschiedene Weisen begangen werden. Die Familientour bietet ideale Bedingungen für einen Ausflug mit der ganzen Familie und verspricht Spaß und Bewegung für große und kleine Gäste. Immer mit dabei ist das an der Tourist-Information Arkadenbau erhältliche Büchlein „Wuschel und die Kaiserin“. Es erzählt die Geschichte des kleinen Hundes Wuschel. An 12 Stationen können Kinder mit Hilfe des Büchleins jeweils ein Rätsel lösen, was ihnen am Ende ein Lösungswort und eine Überraschung beschert.Ein besonderes Highlight für Familien verspricht zudem eine Fahrt mit derSteigen Sie ein und lassen Sie sich auf zwei spannenden Routen durch die Altstadt und den Luitpoldpark oder zum Gradierwerk und den Wild-Park Klaushof chauffieren. Während Ihrer Fahrt werden Sie von einem Audioguide begleitet, der Ihnen mit spannenden Geschichten und interessanten Fakten die Geschichte und die Sehenswürdigkeiten Bad Kissingens näher bringt und Tipps für weitere Unternehmungen aufzeigt.Für eine andere Perspektive auf die Stadt empfiehlt sich für Sie und Ihre Familie eine unvergessliche Fahrt auf demTauchen Sie ein in die idyllische Landschaft entlang der Fränkischen Saale und erleben Sie die farbenfrohe Natur des Sommers. Die beiden Schiffe, teilweise über 100 Jahre alt, bieten ein historisches Erlebnis, das nicht nur die Erwachsenen, sondern auch die kleinen Entdeckerinnen und Entdecker begeistern wird. Für Kinder verspricht eine Fahrt ein besonderes Highlight: egal, ob sie die vorbeiziehende Landschaft bestaunen, die Vögel am Ufer beobachten oder einfach nur die frische Luft genießen - eine Schifffahrt auf dem „Dampferle" ist ein einzigartiges Erlebnis für die ganze Familie!Ein Spaziergang zum Gradierwerk oder zum Bismarck-Museum rundet Ihren Familienausflug perfekt ab. Entdecken Sie gemeinsam die Sehenswürdigkeiten Bad Kissingens und machen Sie diesen Tag zu einem unvergesslichen Erlebnis für die kleinen Seefahrerinnen und Seefahrer!Bringen Sie etwas Abwechslung in Ihren Familienaufenthalt und lassen Sie sich von der Schönheit Bad Kissingens vom Wasser aus verzaubern!Dasin der Nähe des Gradierwerks ist ein empfehlenswertes Ausflugsziel für die ganze Familie. Hier können Sie gemeinsam mit Kindern die faszinierende Geschichte von Bad Kissingen entdecken. Die verschiedenen Abteilungen des Museums bieten eine abwechslungsreiche Möglichkeit interessante Einblicke zu erhalten. Immer wieder wechselnde Ausstellungen sowie das Bismarckmuseum und vier weitere Abteilungen können von der ganzen Familie erkundet werden. Besonders interessant für die Kleinsten ist mit Sicherheit ein Blick in die Spielzeugwelt des Museums.Darüber hinaus bietet es ein Kinderatelier „Farben entdecken – Kreativ sein – Freude haben“ an. In diesem einzigartigen Workshop werden Kinder dazu ermutigt, ihre kreative Seite zu entfalten und mit verschiedenen Farben zu experimentieren. Sie haben die Möglichkeit, ihre eigenen Meisterwerke zu schaffen und dabei ihre Fantasie und ihre künstlerischen Fähigkeiten zu entwickeln.Machen Sie eine Zeitreise in die Vergangenheit und erleben Sie unvergessliche Momente voller Wissen und Spaß für die ganze Familie!Mehr Informationen für Ausflüge mit der ganzen Familie unter www.bad-kissingen.de/familien