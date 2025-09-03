Die sieben Heilquellen in Bad Kissingen
Erleben Sie das natürliche Heilmittel des Bayerischen Staatsbads
Das Besondere am Heilwasser
Über 500 Jahre ist es nun her, dass der Max-Brunnen im Jahr 1520 in Bad Kissingen entdeckt wurde. Und bis heute sprudeln die Quellen – jede einzigartig in ihrer mineralischen Zusammensetzung. Doch Heilwasser ist mehr als nur ein „besonderes Grundwasser“: Es handelt sich um ein staatlich anerkanntes Medizinprodukt, dessen Wirkung durch aufwendige Analysen belegt wird. „Die Anerkennung als Heilwasser setzt umfassende Prüfungen der Mineralisierung voraus – und auch danach wird es regelmäßig kontrolliert“, erklärt Konstantin Steigerwald, Heilquellentechniker der Bayer. Staatsbad Bad Kissingen GmbH. Unterstützt wird das Team unter anderem vom renommierten Dr. Nuss Institut, das regelmäßig Wasserproben untersucht.
Vielfalt der Anwendungen – innen wie außen
Die besondere Zusammensetzung der einzelnen Quellen erlaubt eine Vielzahl an Einsatzmöglichkeiten – sowohl für innere als auch für äußere Anwendungen. Für Trinkkuren, die typischerweise im Rahmen eines Gesundheitsaufenthalts durchgeführt werden, kommen der Max-, der Rakoczy- sowie der Pandur-Brunnen, der Luitpoldsprudel „alt“ und das Kissinger Bitterwasser zum Einsatz. Diese Heilwässer wirken regulierend auf die Verdauung, können bei Atemwegserkrankungen helfen, den Kreislauf stabilisieren, Stress abbauen oder eine Blutarmut ausgleichen.
Für äußere Anwendungen wie Bäderkuren werden andere Quellen genutzt: Das Heilwasser des Runden Brunnens, des Luitpoldsprudels „neu“ sowie des Schönbornsprudels entfaltet in wohltuenden Bädern seine Wirkung. Dies können Sie beispielsweise in der KissSalis Therme erleben – dort genießen Besucherinnen und Besucher die entspannende Kraft des Schönbornsprudels hautnah.
Heilwasserausschank in der Wandelhalle
Ein Besuch der Brunnenhalle bietet Gelegenheit, die Heilwässer direkt zu probieren. Täglich von 7:00 bis 9:00 Uhr sowie werktags zusätzlich von 16:00 bis 18:00 Uhr stehen Ihnen die Brunnenfrauen mit fachkundiger Beratung zur Seite. Sie schenken die verschiedenen Wässer aus und erklären deren Anwendung und Wirkung.
Unser Tipp: Wandeln Sie mit Ihrem Heilwasser anschließend durch die Wandelhalle, denn die größte Wandelhalle Europas ist ein faszinierendes, lichtdurchflutetes Meisterwerk, das zum Verweilen einlädt.
Detaillierte Informationen zu den einzelnen Quellen finden Sie auch in unserem Themenführer sowie auf unserer Website www.bad-kissingen.de/....
Heilwasser an seinem Ursprung entdecken
Wer das Thema Heilwasser noch detaillierter erleben möchte, kann sich auf eine Entdeckungstour zu den Ursprungsorten der sieben Quellen begeben. „Besonders spannend ist, dass alle Quellen innerhalb eines etwa fünf Kilometer großen Radius liegen – und dennoch eine erstaunliche Vielfalt an Mineralstoffen und Zusammensetzungen aufweisen“, erzählt Heilquellentechniker Konstantin Steigerwald.
Zu den zentral gelegenen Quellen zählen der Pandur- und der Rakoczy-Brunnen, beide in der Brunnenhalle zugänglich. Gleich daneben, im Kurgarten, steht der Max-Tempel mit dem Max-Brunnen. Der Luitpoldsprudel „alt“ und der Luitpoldsprudel „neu“ befinden sich bei Großenbrach, der Schönbornsprudel in Hausen, und der Runde Brunnen an der Unteren Saline.
Auch digital lässt sich das Thema entdecken: Der virtuelle Heilwasserrundgang auf www.bad-kissingen.de/heilwasserrundgang bietet spannende Einblicke für alle, die sich vorab informieren möchten oder nicht vor Ort sein können.
Heilwasser im Bayerischen Staatsbad erleben
Ob als Teil eines bewussten Gesundheitsaufenthalts oder bei einem entspannten Thermenbesuch – das Heilwasser ist in Bad Kissingen allgegenwärtig. Tauchen Sie ein in die Welt der Heilquellen und erleben Sie, wie Natur und Medizin in harmonischem Einklang wirken.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!