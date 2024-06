Bad Kissingens Gärten und Parks: Eine Oase der Erholung

Eingebettet in ein grünes Umland, umrahmt von historischen Prachtbauten und gelegen an der plätschernden Fränkischen Saale, entsteht in Bad Kissingen eine Kulisse, die insbesondere im Sommer Urlaubsfeeling pur verspricht. Mit ihren sprudelnden Brunnen, blühender Pflanzenpracht und schattenspendenden Palmengewächsen sind die Garten- und Parkanlagen des Kurortes immer einen Besuch wert. Sie sind nicht nur Aushängeschilder der Stadt, sondern auch Orte der Erholung und des Zusammenseins.



Es ist die einzigartige Kombination aus idyllischer Natur und besonderen Attraktionen, die die Anlagen so vielfältig machen wie Bad Kissingen selbst. Entspannte Spaziergänge, erholsame Stunden und sportliche Aktivitäten können hier gleichermaßen genossen werden.



Dieses einmalige Ambiente wurde nun durch ein aktuelles Ranking von Testberichte.de bestätigt: Der Kurgarten und der Luitpoldpark zählen zu den 100 schönsten Parks Deutschlands – ein Beweis für die herausragende Beliebtheit dieser Oasen.



Wir möchten Sie einladen die Gärten und Parks des Bayerischen Staatsbads besser kennen zu lernen und Sie inspirieren, die zauberhafte Schönheit selbst zu erleben.



Flanieren, Sporteln und Ruhen



Wie ein grünes Band schlängeln sich die Parks und Gärten an der Fränkischen Saale entlang durch Bad Kissingen. Der stilvolle Kurgarten beeindruckt mit seinen blühenden Blumenbeeten, majestätischen Palmen und eleganten Springbrunnen, die besonders im Sommer für eine erfrischende Atmosphäre sorgen.



Der duftende Rosengarten verführt mit seiner unglaublichen Vielfalt an Rosensorten und den betörenden Düften, die zum Verweilen einladen. Außerdem beeindruckt der in Deutschland einzigartige Multimedia-Brunnen mit seiner Fächerfontäne, den Musik-Wasser-Spielen sowie den Beamer-Shows zu jeder Tageszeit.



Der weitläufige Luitpoldpark bietet schattige Plätze unter alten Bäumen, offene Wiesen und zahlreiche Sitzgelegenheiten zum Innehalten und Entspannen ebenso wie Möglichkeiten zum Aktivwerden und, um sich bewusst Zeit für sich und seine Gesundheit zu nehmen.



Diese Vielfalt und der Reichtum an Abwechslung in den Gärten und Parks schaffen eine bezaubernde Kulisse, die Sie in ihren Bann ziehen wird.



Erlebnisse für alle Sinne



Die Gärten und Parks des Bayerischen Staatsbades versprechen auch ein Erlebnis für die Sinne. Hier können Sie nicht nur träumen und verweilen, sondern auch Gutes für Ihr körperliches und mentales Wohlbefinden tun.



Der Luitpoldpark erwartet Sie mit einem einzigartigen Erlebnis, der Körper, Seele und Geist in Einklang bringt: der Dreiklang. In der mediterranen Kneipplandschaft können Sie Ihr Herz-Kreislauf-System stärken und dabei die wunderschön angelegte Umgebung und das sanfte Plätschern des Wassers genießen.



Im Klanggarten können Sie sich mehrmals täglich von sphärischen Klängen berieseln lassen, die sich mit dem sanften Vogelgezwitscher und den beruhigenden Naturgeräuschen des Parks zu einem harmonischen Gesamtkunstwerk vereinen. Hier können Sie sich ganz der Entspannung hingeben.



Das Barfußlabyrinth lädt dazu ein, die Natur hautnah zu erleben und die verschiedenen Bodenbeschaffenheiten bewusst wahrzunehmen. Schließen Sie die Augen, spüren Sie die verschiedenen Texturen unter Ihren Füßen und lassen Sie die Vielfalt der Sinnesreize auf sich wirken.



Abwechslungsreiche Aktivitäten für jeden Geschmack



Wer seine Auszeit lieber aktiv gestalten möchte, kommt in Bad Kissingen ebenso auf seine Kosten. Für Freizeitsportlerinnen und -sportler sowie Aktivurlaubende bietet Bad Kissingen eine Vielzahl an abwechslungsreichen Möglichkeiten, die Schönheit der Gärten und Parks zu genießen und sich gleichzeitig zu bewegen.



Zahlreiche Wanderwege des insgesamt ca. 125 km langen Wegenetzes in und rund um den Kurort führen durch die idyllischen Anlagen. Darüber hinaus kommen Fitnessbegeisterte bei den drei Nordic-Walking-Trails voll auf ihre Kosten. Mit unterschiedlichen Längen, Höhendifferenzen und Schwierigkeitsgraden bieten diese Wege, die im Luitpoldpark starten, die perfekte Umgebung für den beliebten Ausdauersport, egal ob Anfängerin, Anfänger oder Fortgeschrittene.



Lassen Sie die Seele baumeln und sich von der Vielfalt und Schönheit der Gärten und Parks verzaubern.

(lifePR) (