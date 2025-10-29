Bad Kissingen als Top Kurort 2026 gelistet

Das Bayerische Staatsbad Bad Kissingen wurde erneut ausgezeichnet: Das Magazin FOCUS-Gesundheit hat den Kurort zu einem der TOP Kurorte 2026 gekürt. Grundlage dieser Auszeichnung ist eine umfassende journalistische und wissenschaftliche Analyse, die in Zusammenarbeit mit dem Rechercheinstitut FactField durchgeführt wurde. Bewertet wurden staatlich anerkannte Kurorte in Deutschland anhand vielfältiger Kriterien – und Bad Kissingen konnte in zahlreichen Bereichen mit hervorragenden Ergebnissen punkten.



Diese Auszeichnung unterstreicht einmal mehr die hohe Qualität und das breite Angebot, welches das Bayerische Staatsbad seinen Gästen bietet. Ob entspannende Wellnessangebote, wirksame Rehabilitationsmaßnahmen oder ambulante Badekuren – in Bad Kissingen finden Besucherinnen und Besucher in besonderer Atmosphäre Zeit für ihre Gesundheit.



Listung unterstreicht die Attraktivität des Standorts



Bad Kissingen hat sich im Laufe der Zeit als bedeutender Gesundheitsstandort mit einer jahrhundertealten Tradition etabliert. Weitläufige Parks und Gärten, heilkräftige Quellen sowie ein abwechslungsreiches Veranstaltungsangebot machen den Kurort auf vielfältige Weise erlebbar. „Die wiederholte Auszeichnung durch das Magazin FOCUS-Gesundheit bestätigt uns, dass sich unser kontinuierliches Engagement für Qualität und Vielfalt im kurörtlichen Angebot bezahlt macht“, betont Sylvie Thormann, Kurdirektorin und Geschäftsführerin der Bayer. Staatsbad Bad Kissingen GmbH.



Mit der Veröffentlichung der Liste verfolgt FOCUS-Gesundheit das Ziel, eine verlässliche Orientierungshilfe für all jene zu bieten, die auf der Suche nach einem passenden Kurort sind. In die Bewertung flossen unter anderem medizinische Kompetenz, Naturerlebnis und Freizeitmöglichkeiten ein. Diese Übersicht ist für Gäste wie auch für Patientinnen und Patienten eine wertvolle Unterstützung bei der Entscheidungsfindung – und die Aufnahme des Bayerischen Staatsbads bestätigt einmal mehr die Attraktivität Bad Kissingens als Gesundheitsdestination auf höchstem Niveau.



Bad Kissingen wird sehr gut bewertet



Die Bewertungskriterien des Rankings basieren auf einer detaillierten Analyse verschiedener Kategorien, die Kurorte für Gäste besonders attraktiv machen. Die über 350 staatlich anerkannten Kurorte wurden anhand von vier Hauptkriterien – medizinisches Angebot, staatliche Prädikate, kurortstypisches Angebot und Infrastruktur – bewertet. Diese flossen unterschiedlich gewichtet in den Gesamtscore ein.



Bad Kissingen erzielte dabei Top-Ergebnisse: Das medizinische und kurortstypische Angebot sowie die Infrastruktur wurden mit „gut“ bewertet. Besonders hervorzuheben sind jedoch das „sehr gute“ Unterkunftsangebot und das „hervorragende“ Kulturangebot, das erneut die Vielseitigkeit des Bayerischen Staatsbads unterstreicht. „Unsere Gäste genießen besonders die Kombination aus medizinischer Kompetenz, traditionsreicher Kurgeschichte und einem vielfältigen Kulturprogramm, mit dem sie Körper und Geist regenerieren können“, erklärt Antonia Wald, Gesundheitslotsin der Bayer. Staatsbad Bad Kissingen GmbH. Diese Verbindung von Tradition und modernem Angebot macht Bad Kissingen zu einer unvergleichlichen Adresse für Gesundheits- und Erholungsreisen.



Die aktuelle FOCUS-Gesundheit-Ausgabe können Interessierte im stationären Handel wie auch online als E-Paper oder zur Lieferung nach Hause erwerben.

(lifePR) (