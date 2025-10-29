Kontakt
Bad Kissingen als Top Kurort 2026 gelistet

Magazin FOCUS-Gesundheit zeichnet das Bayerische Staatsbad aus

Das Bayerische Staatsbad Bad Kissingen wurde erneut ausgezeichnet: Das Magazin FOCUS-Gesundheit hat den Kurort zu einem der TOP Kurorte 2026 gekürt. Grundlage dieser Auszeichnung ist eine umfassende journalistische und wissenschaftliche Analyse, die in Zusammenarbeit mit dem Rechercheinstitut FactField durchgeführt wurde. Bewertet wurden staatlich anerkannte Kurorte in Deutschland anhand vielfältiger Kriterien – und Bad Kissingen konnte in zahlreichen Bereichen mit hervorragenden Ergebnissen punkten.

Diese Auszeichnung unterstreicht einmal mehr die hohe Qualität und das breite Angebot, welches das Bayerische Staatsbad seinen Gästen bietet. Ob entspannende Wellnessangebote, wirksame Rehabilitationsmaßnahmen oder ambulante Badekuren – in Bad Kissingen finden Besucherinnen und Besucher in besonderer Atmosphäre Zeit für ihre Gesundheit.

Listung unterstreicht die Attraktivität des Standorts

Bad Kissingen hat sich im Laufe der Zeit als bedeutender Gesundheitsstandort mit einer jahrhundertealten Tradition etabliert. Weitläufige Parks und Gärten, heilkräftige Quellen sowie ein abwechslungsreiches Veranstaltungsangebot machen den Kurort auf vielfältige Weise erlebbar. „Die wiederholte Auszeichnung durch das Magazin FOCUS-Gesundheit bestätigt uns, dass sich unser kontinuierliches Engagement für Qualität und Vielfalt im kurörtlichen Angebot bezahlt macht“, betont Sylvie Thormann, Kurdirektorin und Geschäftsführerin der Bayer. Staatsbad Bad Kissingen GmbH.

Mit der Veröffentlichung der Liste verfolgt FOCUS-Gesundheit das Ziel, eine verlässliche Orientierungshilfe für all jene zu bieten, die auf der Suche nach einem passenden Kurort sind. In die Bewertung flossen unter anderem medizinische Kompetenz, Naturerlebnis und Freizeitmöglichkeiten ein. Diese Übersicht ist für Gäste wie auch für Patientinnen und Patienten eine wertvolle Unterstützung bei der Entscheidungsfindung – und die Aufnahme des Bayerischen Staatsbads bestätigt einmal mehr die Attraktivität Bad Kissingens als Gesundheitsdestination auf höchstem Niveau.

Bad Kissingen wird sehr gut bewertet

Die Bewertungskriterien des Rankings basieren auf einer detaillierten Analyse verschiedener Kategorien, die Kurorte für Gäste besonders attraktiv machen. Die über 350 staatlich anerkannten Kurorte wurden anhand von vier Hauptkriterien – medizinisches Angebot, staatliche Prädikate, kurortstypisches Angebot und Infrastruktur – bewertet. Diese flossen unterschiedlich gewichtet in den Gesamtscore ein.

Bad Kissingen erzielte dabei Top-Ergebnisse: Das medizinische und kurortstypische Angebot sowie die Infrastruktur wurden mit „gut“ bewertet. Besonders hervorzuheben sind jedoch das „sehr gute“ Unterkunftsangebot und das „hervorragende“ Kulturangebot, das erneut die Vielseitigkeit des Bayerischen Staatsbads unterstreicht. „Unsere Gäste genießen besonders die Kombination aus medizinischer Kompetenz, traditionsreicher Kurgeschichte und einem vielfältigen Kulturprogramm, mit dem sie Körper und Geist regenerieren können“, erklärt Antonia Wald, Gesundheitslotsin der Bayer. Staatsbad Bad Kissingen GmbH. Diese Verbindung von Tradition und modernem Angebot macht Bad Kissingen zu einer unvergleichlichen Adresse für Gesundheits- und Erholungsreisen.

Die aktuelle FOCUS-Gesundheit-Ausgabe können Interessierte im stationären Handel wie auch online als E-Paper oder zur Lieferung nach Hause erwerben.

Bayer. Staatsbad Bad Kissingen GmbH

Entdecke die Zeit – in Bad Kissingen

Im Herzen Deutschlands zwischen Frankfurt, Leipzig und Nürnberg gelegen, steht im Bayerischen Staatsbad Bad Kissingen der moderne Mensch mit seinem Bedürfnis nach Erholung und Entspannung im Mittelpunkt. „Zeit“ ist im bekanntesten Kurort Deutschlands zentrales Leitmotiv und überall zu spüren – in der eindrucksvollen Geschichte und Architektur, in den Gärten und Grünanlagen im Wechsel der Jahreszeiten, im ewigen Sprudeln der heilenden Quellen sowie den abwechslungsreichen saisonalen Festen und Veranstaltungen. Vielfältige Programme und moderne Angebote verhelfen Besucherinnen und Besuchern Körper und Geist zu stärken und einen gesunden Lebensstil in ihren Alltag zu integrieren. In Bad Kissingen – ausgezeichnet als TOP-Kurort 2025 und vom Magazin „The Guardian“ als einer der Geheimtipps in Deutschland gelistet– verbindet sich altbewährte Bäderkultur mit Wellnessprogrammen auf höchstem Niveau, historisches Ambiente trifft auf zeitgemäße Kultur- und Tourismusangebote – optimale Rahmenbedingungen für Gesundheits- und Wohlfühlurlaube, Tagungen und Kongresse. Mit zehn weiteren Orten aus sieben europäischen Ländern gehört Bad Kissingen zur UNESCO-Welterbestätte der bedeutenden Kurstädte Europas. www.bad-kissingen.de

