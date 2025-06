Ambulantes Kuren in Bad Kissingen

Heilende Quellen, therapeutische Landschaft in Gärten und Parks sowie renommierte Fachkliniken und kompetente Gesundheitsdienstleistende bilden in Bad Kissingen den perfekten Rahmen für Ihren Gesundheitsaufenthalt. Gerade in den hektischen und schnelllebigen Zeiten ist die eigene Gesundheit wichtiger denn je. Vorsorge und Prävention sind hier die Stichwörter. Mit einer ambulanten Badekur im Bayerischen Staatsbad haben Sie nicht nur die Möglichkeit, bestehende Krankheiten behandeln zu lassen, sondern auch deren Entstehung vorzubeugen – und das in einem einzigartigen Ambiente.Schon Kaiserin Sisi und Otto Fürst von Bismarck wussten um den positiven Effekt des Kurens in Bad Kissingen. Ein Grund dafür: Der bekannteste Kurort Deutschlands mit seinen ortstypischen Heilmitteln verspricht bei einer ambulanten Vorsorgeleistung einen Gesundheitsurlaub der besonderen Art. Die Vorsorge und Prävention stehen ebenso im Fokus wie die bewusste Zeit, die Sie sich in Bad Kissingen für Ihre eigene Gesundheit nehmen.Dr. Ralph Brath, Badearzt und Allgemeinmediziner, kennt die Vorteile einer Badekur in Bad Kissingen: „Bei dieser Therapieform lassen sich sehr gut die Selbstheilungskräfte des Organismus ansprechen. Hier in Bad Kissingen verfügen wir über eine Vielzahl an verschiedenen Anwendungen, wodurch die Selbstheilung besonders gut erreicht werden kann. Bei der Anfangsuntersuchung versuchen wir den Kurgast sehr gut kennenzulernen, um die am besten passenden Anwendungen zu finden und er dadurch den größtmöglichen Erfolg aus seinem Aufenthalt ziehen kann.“Eine weitere Besonderheit der ambulanten Badekur ist, dass Sie dabei Effekte therapeutischer Leistungen mit einem Erholungsurlaub verbinden können. Daher trägt auch die Wahl des Kurortes entscheidend zur Wirkung der Maßnahmen bei. Imposante Architektur, beeindruckende Sehenswürdigkeiten sowie Musik- und Kulturgenuss versprechen eine unvergessliche Zeit in Bad Kissingen. Um den Erholungseffekt mit einem Hauch von Urlaubsfeeling zu stärken, können Sie sich Ihre Unterkunft selbst wählen – es steht Ihnen frei, ob Sie in einem Wellnesshotel, einer Ferienwohnung, einer Pension oder lieber auf dem Campingplatz nächtigen.Da die Vorsorgemaßnahme seit 2021 wieder Pflichtleistung der gesetzlichen Krankenkassen ist, profitieren Sie darüber hinaus von einer Kostenübernahme von 100% der Kurarztkosten und 90% der Heilmittel.Mit einem von der Krankenkasse bewilligten Kurarztschein kann Ihre persönliche Gesundheitsreise im Rahmen einer ambulanten Badekur in Bad Kissingen los gehen. Nachdem Sie sich für Ihre Wunschunterkunft entschieden haben, führt vor Ort der erste Weg zu einem Erstgespräch mit einem ortsansässigen Badearzt. Kleiner Tipp: Über die Website www.bad-kissingen.de/badearzt können Sie Ihren Termin direkt online buchen. Bei dieser Erstuntersuchung wird besprochen, welche Leistungen Sie bei Ihrer persönlichen ambulanten Badekur in Anspruch nehmen. Die Anwendungen und Therapien sind individuell auf Sie und Ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnitten.Medizinische Bewegungs-, Sole- oder Moorbäder, Trinkkuren, Massagen, Krankengymnastik, Inhalationen, Elektrotherapie, Bewegungs- und Entspannungsübungen oder Kneippanwendungen – allesamt mögliche Therapieansätze, die vom Badearzt in Bad Kissingen verschrieben werden können. In welcher Praxis, Einrichtung oder bei welchen Gesundheitsdienstleistenden Sie Ihre Anwendungen buchen möchten, liegt ganz bei Ihnen. Physiotherapieanwendungen können zum Beispiel ein wichtiger Bestandteil einer ambulanten Badekur sein. In Bad Kissingen gibt es eine Vielzahl an Physiotherapiepraxen sowie Therapeutinnen und Therapeuten, die ambulante Badekurgäste behandeln und die durch ihre Kompetenz und fachliche Qualifikation ihren Beitrag zu einem wirkungsvollen Gesundheitsaufenthalt leisten.In Bad Kissingen kommen bei der ambulanten Badekur sowohl die heilenden Quellen als auch das Naturmoor als natürliche Heilmittel zum Einsatz. Für Trinkkuren werden die Brunnen Rakoczy, Pandur, Luitpoldsprudel „alt“, Max sowie das Kissinger Bitterwasser angewendet. Für Badekuren nutzt man vorwiegend den Luitpoldsprudel „neu“, den Runden Brunnen oder den Schönbornsprudel, der beispielsweise die Becken der KissSalis Therme speist.„Die heilenden Quellen wirken bei einer Vielzahl von Symptomen heilend, lindernd oder vorbeugend. Das als Arzneimittel zugelassene Heilwasser wird stetig kontrolliert und wird in seiner Indikation auf den Menschen und dessen Beschwerden angepasst. Während des täglichen Heilwasserausschanks beraten wir Gäste persönlich welche Heilquelle für die jeweiligen Bedürfnisse am geeignetsten ist“, erklärt Sabine Krimmel, Brunnenfrau der Bayer. Staatsbad Bad Kissingen GmbH. Unter anderem wirken die Heilwasseranwendungen bei Herz-Kreislaufproblemen, bei Erkrankungen der Atemwege oder bei Gelenkerkrankungen sowie Magen- und Darmschleimhautentzündungen.Zudem bietet die mit Heilwasser des Schönbornsprudels gespeiste KissSalis Therme zahlreiche Möglichkeiten im Rahmen einer ambulanten Badekur. „Insbesondere schätzen Gäste die Naturmooranwendungen, die Wassergymnastik und die eigenständige Therapie im Thermalwasser“, erzählt Richard Pucher, Geschäftsführer der KissSalis Therme. „Wir haben viel positives Feedback von Badekurgästen, die für die Zeit der Kur den nahegelegenen Campingplatz oder den hauseigenen Wohnmobilstellplatz an der Therme nutzen. Durch die kurzen Wege kommen sie oft täglich in die Therme, führen hier ihre Anwendungen durch und haben zugleich ‚ihr Zuhause‘ dabei.“Einig sind sich alle Akteure der ambulanten Badekur: Bad Kissingen ist das ideale Umfeld für die Durchführung dieser Vorsorgemaßnahme. Der anerkannte Kurort bietet mit seinen Gesundheitsangeboten, den ortstypischen Heilmitteln, aber auch mit der Idylle in den Gärten und Parks sowie dem umfangreichen Kulturangebot beste Voraussetzungen, um sich ganz und gar auf sich und seine eigene Gesundheit zu konzentrieren.Um bei den zahlreichen Angeboten nicht den Überblick zu verlieren, gibt es in Bad Kissingen den besonderen Service unserer Gesundheitslotsin. Sie kann über die verschiedenen Möglichkeiten im Gesundheitsbereich informieren und beispielsweise Hilfestellungen bei der Auswahl geeigneter Therapeutinnen und Therapeuten sowie Praxen leisten. Antonia Wald, Gesundheitslotsin der Bayer. Staatsbad Bad Kissingen GmbH, erklärt: „Interessierte können sich an mich wenden und erhalten von mir eine individuelle Beratung zu ihrem Gesundheitsaufenthalt. Ob Fragen zum Antrag, zu verschiedenen Anwendungen bis hin zu einem Überblick über Therapieanbietende helfe ich Gästen gerne, damit diese hier einen perfekten Gesundheitsurlaub erleben können.“Für weitere Informationen empfehlen wir Ihnen unser Magazin „Zeit für Gesundheit“, das Sie online herunterladen oder bestellen können: Prospekte