„Die Zukunft liegt in Ihren Händen“

Kreishandwerksmeister Stadt und Land Nürnberg, Achim Hanisch

Kreishandwerksmeister Fürth, Heinz Hufnagel

Ehrenobermeister der Dachdecker-Innung für Mittelfranken und stv. Landesinnungsmeister Bayern, Kay Preißinger

Landesinnungsmeister Bayern, A. Ewald Kreuzer

Geschäftsführer des Dachdecker-Landesinnungsverbands Bayern, Dipl.-Kfm. Thorsten Meyerhöfer

Ehren-Handwerkskammerpräsident Heinrich Mosler

Ehrenmitglieder der Dachdecker-Innung für Mittelfranken, Rolf Janker und Walter Mümmler

Abteilungsleiter Dachdeckerhandwerk der Staatl. Berufsschule Waldkirchen, StD Xaver Donaubauer

Berufsschullehrer der Staatl. Berufsschule Waldkirchen, StR Florian Keilhofer

Böhm Bedachungen GmbH, Ellingen

Dressely GmbH, Neunkirchen-Speikern

Dachdeckerei Müller, Roth

Volkmer Dach GmbH, Nürnberg

Herpich GmbH, Fürth

Philipp & Mümmler, Erlangen

Zäh GmbH, Nürnberg

In nur wenigen Berufen ist Handwerk wirklich ein „Hand-Werk“ – so wie im „Fachgewerk für die Dach-, Wand- und Abdichtungstechnik“, wie die offizielle Definition des Dachdeckerhandwerks lautet. Denn jedes Dach ist einzigartig – so, wie die Leistungen, die bei den Gesellenprüfungen 2023 im Kompetenzzentrum Dachtechnik Waldkirchen e. V., dem bayerischen Dachdecker-Bildungszentrum im Landkreis Freyung-Grafenau, gezeigt wurden.Von den insgesamt 14 erfolgreichen Auszubildenden nahmen neun an der Feier teil. Mindestens ebenso stolz auf deren Schritt von der Lehre ins Gesellenleben waren auch die Ehrengäste dieses Abends:Auch schon eine Tradition bei dieser Feier ist die Talkrunde mit aktuellen Themen rund um Handwerk und Ausbildung. Rede und Antwort standen diesmal Landesinnungsmeister A. Ewald Kreuzer sowie Kreishandwerksmeister Achim Hanisch und StD Xaver Donaubauer.Danach folgte der feierliche Augenblick der „Lossprechung von der Lehre“ und die Erhebung in den Gesellenstand für die neun anwesenden „Newcomer auf dem Dach“. Obermeister Harald Grüner und Lehrlingswart Matthias Assmann überreichten ihnen ihre Gesellenbriefe.Dass der Dachdeckerberuf auch ein Beruf fürs Leben sein kann, zeigte die anschließende Ehrung langjähriger Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch die Handwerkskammer Mittelfranken: Gleich 10 halten dem Dachdeckerhandwerk seit 10 Jahren die Treue und wurden dafür mit einer Urkunde belohnt. Fast schon rekordverdächtig: Zwei weitere Mitarbeiter wurden für ihre 40-jährige Zugehörigkeit zum Dachdeckerhandwerk geehrt.Auch die Mitgliedschaft in der Dachdecker-Innung hat für viele Dachdeckerbetriebe Mittelfrankens schon eine lange Tradition. So wurde eine Ehrung zuteil:Für 50-jährige Innungsmitgliedschaft:Für 60-jährige Innungsmitgliedschaft:Ein weiteres Highlight des Festabends wurde einem langgedienten Meister des Dachdeckerhandwerks zuteil. Der Goldene Meisterbrief wurde Uwe Dörfler (Inhaber Uwe Dörfler GmbH & Co. KG, Wendelstein) überreicht.Den Abschluss dieses „Feier-Abends“, der musikalisch von „Night & Day“ begleitet und von den Partnern des Dachdeckerhandwerks Velux, BayWa, Dachziegelwerke Walther Jacobi, Dachdeckereinkauf Süd eG und der Baustoff Union unterstützt wurde, bildete das große Buffet.