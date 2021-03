Bayerisches Dachdeckerhandwerk: Bewährtem Vorstand vertraut

„Never change a running system“ – es gibt keinen Grund, sich von Bewährtem zu verabschieden. Diesem Grundsatz folgend wurde der bewährte Vorstand des Bayerischen Dachdeckerhandwerks, Landesinnungsverband, (fast) komplett im Amt bestätigt.



Einstimmig wurde der alte Landesinnungsmeister zum neuen Landesinnungsmeister gewählt: A. Ewald Kreuzer wird den Verband gemeinsam mit seinem erfahrenen Stellvertreter Kay Preißinger auch künftig führen. Beide stehen seit 2005 ohne Unterbrechung an der Spitze des Vorstands.



Weiterhin im Vorstandsamt bestätigt wurden auch Josef Frank, Obermeister der Dachdecker-Innung München-Oberbayern sowie Matthias Handschuh aus dem unterfränkischen Schweinfurt und Mario Kunzendorf, Obermeister der Innung Oberpfalz und Kreis Kelheim.



Neu im Vorstand ist Christian Schneider, PR-Referent und Vorstandmitglied der Innung Schwaben, der dem aus Altersgründen ausgeschiedenen Dieter Süßenguth folgt.



In Zeiten der Pandemie und von Distanzveranstaltungen war die Wahl diesmal aufwändiger: Im Februar 2021 wurden die bayerischen Dachdecker-Innungen per Post aufgefordert, ihre Delegierten zu benennen und Kandidaten für die Vorstandswahlen vorzuschlagen. Danach erfolgte der Versand der entsprechenden Wahlzettel an die Delegierten. Zusätzlich gab es zum Wahlablauf am Freitag, den 5. März, noch eine Online-Infoveranstaltung. Das „amtliche Endergebnis“ der Briefwahl stand am Dienstag, den 16. März 2021, fest. Hierbei war ein ausreichender Zeitpuffer berücksichtigt, um eine mögliche Stichwahl fristgerecht durchführen zu können. Die aber war gar nicht nötig.

