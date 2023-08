100 % Erfolgsquote bei der Dachdecker-Meisterprüfung in Bayern

Gut vorbereitet im KPZ Dachtechnik Waldkirchen e. V., dem Ausbildungszentrum des Bayerischen Dachdeckerhandwerks in Waldkirchen im Bayerischen Wald, gingen die angehenden Meisterinnen und Meister ins Finale: 22 Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben an der praktischen Prüfung des Meisterkurses 2023 teilgenommen - und alle haben bestanden. Bereits im Mai 2023 hatten hatte der gesamte Meisterkurs die theoretische Prüfung erfolgreich absolviert.



Daher Glückwunsch an die erfolgreiche Dachdeckerin und ihre 21 Kollegen.



Stolz auf diese Leistung sind auch der Ausbilder am KPZ Dachtechnik Waldkirchen e. V., Simon Schauer, Ausbildungsleiter Jürgen Lehner, Ausbilder Andreas Högn und Lothar Fuchs als Vorsitzender des Meisterprüfungsausschusses Dachdeckerhandwerk bei der Handwerkskammer Niederbayern-Oberpfalz v. li. n. re.) sowie Ausbilder Klaus Högn (Reihe vorn, li.).



Als „Meister der Meister“ schloss Patrick Schindelmann von dem Schweinfurter Dachdecker-Innungsbetrieb Handschuh-Bedachungen GmbH ab.



„Eigentlich war ich selbst überrascht, dass ich den Meisterkurs als Bester absolviert habe”, so die ehrliche spontane Antwort von Schindelmann.



Sein Weg nach „noch weiter oben” ist auf jeden Fall schon fest eingeplant. Noch ein Jahr lang wird der 23-Jährige praktische Erfahrungen als Vorarbeiter sammeln und vertiefen, um dann im nächsten Schritt das Bauleiter-Team von Handschuh mit diesem Background zu unterstützen.