Wahl der Bayerischen Bierkönigin 2021/ 2022 - Live-Streaming aus dem Brauerhaus

Am Donnerstag, dem 20. Mai 2021, 20:00 Uhr, wählt die bayerische Brauwirtschaft die 11. Bayerische Bierkönigin. Die Wahl findet in diesem Jahr pandemiebedingt als Live-Stream über die Social-Media-Kanäle Facebook und Youtube des Bayerischen Brauerbundes statt. Für den Live-Stream über Facebook https://www.facebook.com/einzig.in.der.Welt benötigen Sie einen eigenen Facebook-Account. Mit Youtube können Sie über den Kanal des Bayerischen Brauerbundes https://www.youtube.com/user/BayerischesBier die Wahl ohne Account verfolgen.Nachdem die Wahl im vergangenen Jahr kurzfristig abgesagt werden musste, hatte sich Veronika Ettstaller bereit erklärt, ihre Amtszeit um ein Jahr zu verlängern. Sie war somit die einzige Bayerische Bierkönigin, die zwei Jahre im Amt war.Zur Wahl der 11. Bayerischen Bierkönigin treten sechs Kandidatinnen aus verschiedenen Regierungsbezirken Bayerns an. Sie hat die Jury bereits im März 2020 aus 81 bierbegeisterten Damen als Finalistinnen ausgewählt. In den vergangenen Wochen haben die Finalistinnen im Online-Voting bereits um die Gunst ihrer Fans in den bayerischen Regionen geworben. Das Ergebnis des Online-Votings, welches am Mittwoch, dem 12. Mai 2021 endete, ist auf der Internetseite www.bayerisches-bier.de einsehbar. Das Online-Voting zählt mit einem Drittel Gewichtung zum Gesamtergebnis, das sich aus den Jury-Stimmen (ein Drittel-Gewichtung) und den Stimmen der Mitglieder des Bayerischen Brauerbundes (ein Drittel Gewichtung) zusammensetzt.Wie in den vergangenen Jahren wird Roman Röll unterhaltsam und kurzweilig durch den Abend führen. Die Kandidatinnen stellen sich jeweils mit einem Video-Clip vor und werden anschließend von den Mitgliedern der Jury über ihr Bierwissen befragt. Natürlich gilt es auch verschiedene Bayerische Biere gekonnt zu verkosten und verbal zu beschreiben.Auch wenn die Veranstaltung als Live-Stream übertragen wird, haben sich Landtagspräsidentin Ilse Aigner und Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger zur Verabschiedung von Bierkönigin Vroni Ettstaller, aber auch zur Begleitung der Wahl der 11. Bayerischen Bierkönigin angekündigt.Wir würden uns freuen, wenn Sie die Wahl online im Live-Stream verfolgen.