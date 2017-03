Brauerbund-Jury wählt 7 Finalistinnen für die Wahl der Bayerischen Bierkönigin 2017/ 2018

Dillinger, Jessica, 26 J, München (Obb), geb. in München (Obb), Studentin (Medien- u. Kommunikationsmanagement, BWL abgeschl.)

26 J, München (Obb), geb. in München (Obb), Studentin (Medien- u. Kommunikationsmanagement, BWL abgeschl.) Fraas, Melanie , 24 J., Coburg (Ofr), geb. in Kulmbach (Ofr), abgeschl:. Kommunikations- u. Medienwissenschaft, Germanistik), Studentin (Erwachsenen- u. Weiterbildung,

, 24 J., Coburg (Ofr), geb. in Kulmbach (Ofr), abgeschl:. Kommunikations- u. Medienwissenschaft, Germanistik), Studentin (Erwachsenen- u. Weiterbildung, Hochstraßer, Lena, 22 J., Höhenrain (Obb), geb. in Starnberg (OBB), Studentin (Romanistik/ NF Pädagogik)

22 J., Höhenrain (Obb), geb. in Starnberg (OBB), Studentin (Romanistik/ NF Pädagogik) Merkenschlager, Johanna, 25 J., Georgensgmünd (Mfr), geb. in Roth (Mfr), Studentin (Management erneuerbarer Energien)

25 J., Georgensgmünd (Mfr), geb. in Roth (Mfr), Studentin (Management erneuerbarer Energien) Papperger, Lisa, 24 J., Utting am Ammersee (Obb), geb. in Starnberg (Obb), Medienberaterin

24 J., Utting am Ammersee (Obb), geb. in Starnberg (Obb), Medienberaterin Urban, Lena Therese, 22 J., Unterneukirchen (Obb), geb in Burghausen (Obb), Bankfachwirtin

22 J., Unterneukirchen (Obb), geb in Burghausen (Obb), Bankfachwirtin Wilson, Latifah, 22 J. , Aschaffenburg (Ufr), Studentin (Intern. Immobilienmanagementgeb. in Aschaffenburg (Ufr)

Dem Aufruf des Bayerischen Brauerbundes „Willst Du Bayerns Königin werden?“ sind bis zum Ende der Bewerbungsfrist am 6. März 2017 126 Damen aus ganz Bayern gefolgt. Es waren Bewerberinnen aus allen bayerischen Regierungsbezirken vertreten.In einer internen Vorauswahl hat die Jury 24 Damen aus allen Bewerbungen ausgewählt und zum Casting ins GOP Varieté-Theater nach München eingeladen. Die Jury setzt sich aus verschiedenen Bereichen zusammen: Designerin, Dirndl & Tracht Berzaghi & Freymann,Präsidentin des Bayerischen Hotel- und Gaststättenverbandes, Moderatorinals Vertreterin der Medien undCeWeColor. Für die Brauer stimmt in der Jury Präsident, Weisses Bräuhaus G. Schneider & Sohn GmbH.Im GOP Varieté Theater sammelten die Bewerberinnen erste Bühnenerfahrung und präsentierten sich einzeln vor der Jury. Die Entscheidung, welche der 24 Bewerberinnen am 18. Mai auf der Bühne der Alten Kongresshalle im Finale stehen, gab die Jury direkt im Anschluss an das Casting bekannt.Die Finalistinnen sind:, Hauptgeschäftsführer des Bayerischen Brauerbundes, bedankte sich bei allen Bewerberinnen und betonte, wie schwer es doch sei, sich zwischen so vielen bierbegeisterten und hübschen Bewerberinnen entscheiden zu müssen.Auf der Website der Bayerischen Bierköniginwird es ab dem 18. April 2017, 12:00 Uhr, einfür die 7 Finalistinnen geben.Letztendlich wird die Wahl zur Bayerischen Bierkönigin durch das Online-Voting, durch die Jurystimme und durch die Stimmen der Gäste im Saal in der Wahlnacht zu je einem Drittel Gewichtung entschieden.Karten für das Finale am 18. Mai 2017 in der Alten Kongresshalle können in Kürze über www.muenchenticket.de (Tel. 0 89/ 54 81 81 81) gebucht werden.