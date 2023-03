70 bierbegeisterte Damen aus ganz Bayern wollen Bayerische Bierkönigin werden Brauerbund-Jury wählt 6 Finalistinnen für die Wahl der Bayerischen Bierkönigin 2023/ 2024

Alina Andraschko , 25 J., Neustadt a.d. Donau (Ndb), geb. in Passau (Ndb),

Dem Aufruf des Bayerischen Brauerbundes „Willst Du Bayerns Königin werden?“ sind 70 Damen aus ganz Bayern gefolgt. Es waren Bewerberinnen aus allen bayerischen Regierungsbezirken vertreten. In einer internen Vorauswahl hat die Jury 24 Damen aus allen Bewerbungen ausgewählt und zum Casting ins GOP Varieté-Theater nach München eingeladen.Die Jury des Castings setzte sich aus verschiedenen Bereichen zusammen:Geschäftsführer Kommunikation und Pressesprecher des Bayerischen Hotel- und Gaststättenverbands DEHOGA für den Bereich Gastronomie, Moderatorinals Vertreterin der Medien sowie, Geschäftsführerin der Agentur dhc Werbung. Präsident, wurde vom Hauptgeschäftsführer des Bayerischen Brauerbundes, vertreten.Im GOP Varieté Theater sammelten die Bewerberinnen erste Bühnenerfahrung und präsentierten sich einzeln vor der Jury. Die Entscheidung, welche sieben Kandidatinnen am 25. Mai auf der Bühne des Löwenbräukellers im Finale stehen, gab die Jury direkt im Anschluss an das Casting bekannt.Die Finalistinnen sind:, Hauptgeschäftsführer des Bayerischen Brauerbundes, führte durch das Casting und bedankte sich bei allen Bewerberinnen für das große Interesse am Amt der Bayerischen Bierkönigin. Er betonte, wie schwer es doch sei, sich zwischen so vielen bierbegeisterten Damen für 6 Finalistinnen entscheiden zu müssen.In den nächsten Wochen werden die Finalistinnen auf einer Studienfahrt im Bayerischen Brauereimuseum in Kulmbach geschult und auf die mögliche Amtszeit als Bayerische Bierkönigin vorbereitet. Zudem lädt der Bayerische Brauerbund die sechs Finalistinnen zu einer professionellen Medienschulung ein.Auf der Website der Bayerischen Bierkönigin www.bayerische-bierkönigin.de wird es ab dem 20. April 2023, einfür die 6 Finalistinnen geben.Letztendlich wird die Wahl zur Bayerischen Bierkönigin durch das Online-Voting, durch die Jurystimmen und durch die Stimmen der Gäste im Saal in der Wahlnacht zu je einem Drittel Gewichtung entschieden.Karten für das Finale am 25. Mai 2023 im Löwenbräukeller können in Kürze über www.muenchenticket.de (Tel. 0 89/ 54 81 81 81) gebucht werden.Alle Preise und die Partner der Wahl zur Bayerischen Bierkönigin 2023/ 2024 finden Sie unter www.bayerische-bierkönigin.de