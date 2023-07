Pfunde wegspritzen – geht das wirklich so einfach?

Bayerische TelemedAllianz GmbH

Die Bayerische TelemedAllianz (BTA) ist ein telemedizinisches Kompetenzzentrum und fungiert seit 2012 als bundeweiter Ansprechpartner für alle Aktivitäten im Bereich Telemedizin, E-Health und Gesundheitstelematik. Der Aufbau der BTA wurde durch das Bayerische Staatsministerium für Gesundheit und Pflege gefördert.



Als neutrale Kompetenzplattform initiiert, koordiniert sowie vernetzt die BTA telemedizinische Initiativen in ganz Deutschland und bietet Consultingleistungen zur Gestaltung, zu Einsatz und zur Erprobung innovatier eHealth-Technologien an.



Die vielfältigen telemedizinischen Ansätze in der Öffentlichkeit zu platzieren und den Bekanntheits- und Akzeptanzgrad einer digital unterstützten Gesundheitsversorgung zu erhöhen, ist eine ihrer zentralen Aufgaben. Dementsprechend führt die BTA eine Vielzahl von Informations- und Aufklärungsformate durch. Hierzu gehören neben Fachveranstaltungen für Experten aus den Bereichen eHealth, Gesundheit und Pflege unter anderem auch der Bayerische Tage der Telemedizin, einer der größten Telemedizinkongresse in Deutschland. Zudem ist die BTA Anbieter eines etablierten eHealth-Grundlagenlehrgangs und betreibt den ältesten sowie größten telemedizinischen Showoroom in Deutschland.



Darüber hinaus entwickelt die BTA Software für telemedizinische Anwendungen. Ihr Videosprechstundensystem Doccura ist seit Jahren fest im Markt etabliert und gehört zu den ersten datenschutzzertifizierten Systemen in der Bundesrepublik. Derzeit baut die BTA ihre Aktivitäten in der Entwicklung und Implementierung telemedizinischer Apps aus.



Die BTA engagiert sich in der Entwicklung, Implementierung und Durchführung von Projekten im Bereich Telemedizin. Neben eigenen Projekten und Projektbeteiligungen unterstützt die BTA die Projekte Dritter.

