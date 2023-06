Innovative AR-Brille "CaringEyes" revolutioniert die Telemedizin

Bayerische TelemedAllianz GmbH

Die Bayerische TelemedAllianz gmbH (BTA) wurde am 11.12.2014 gegründet und agiert als unabhängige Kompetenzplattform für Telemedizin und eHealth in Bayern. Die BTA engagiert sich für die Initiierung, Koordinierung und Vernetzung von telemedizinischen Initiativen und Projekte in Deutschland und darüber hinaus. Sie zählt als interdisziplinär vernetzte Schnittstelle in der Medizintelematik.

Der Fokus der BTA liegt auf der Entwicklung neuer und innovativer Versorgungslösungen. Im Zentrum steht dabei immer der Mensch (der/die Bürger:in). Deshalb ist es das Ziel, Lösungsangebote, konkrete Erkenntnisse und Handreichungen für die Praxis der Patientenversorgung zu entwickeln und diese in die Klinik und die Praxis zu liefern und deren bestmögliche Umsetzung zu unterstützen. Dafür wird gesamte Wirkungskette der eHealthprozesse im Arzt- und Patientensektor in Betracht gezogen und Problemlösungen in der Patientenversorgung im engen Dialog mit Arztpraxen, Kliniken, Apotheken und nichtverkammerten Berufen und besonders den Patienten entlang der gesamten Medizintelematikkette gesucht. Die BTA setzt sich aktiv dafür ein, dass gesellschaftliche und politische Rahmenbedingungen für den Einsatz und die Akzeptanz von Telemedizin verbessert werden. Sie adressiert zukünftige Regulierungen und Standardisierungen, Technikoptionen und Infrastrukturen, sowie Preisbildungs- und Finanzierungsformen für neue Telematik-Dienstleistungen.

Die BTA leitet Projekte in verschiedenen eHealth-Bereichen wie z.B. allgemeine Patientenversorgung, kardiologische und neurologische Versorgung. Dazu arbeitet die BTA mit interdisziplinären Experten zusammen und bietet für die Ausbildung weiterer Fachexperten themenspezifische Weiterbildungen an.



Beschreibung der Expertisen

Der Gründer und Geschäftsführer ist Prof. Dr. med. Jedamzik seit über 30 Jahren Hausarzt und Vorstandsvorsitzender der Ärztenetze GOIN ev. & MediBayern www.goin.info; www.medi-bayern.de Professor für Informatik in der Gesundheitswirtschaft an der Technischen Hochschule Deggendorf, Mitglied im Nationalen Expertengremium Interoperabilität des Bundesministerium für Gesundheit https://www.dgg-info.de/... und Geschäftsführer der Bayerischen TelemedAllianz www.telemedallianz.de.

1999 rief er das Ingolstädter Praxisnetz GOIN ins Leben, dessen Vorstandsvorsitzender er bis heute ist. Prof. Jedamzik ist zudem Gründer und Geschäftsführer der Bayerischen TelemedAllianz GmbH, der mit seinem Team https://www.telemedallianz.de/... die als unabhängige Kompetenzplattform für Telemedizin und eHealth in Bayern agiert.

Außerdem war er Gründungsmitglied und Geschäftsführer des Baymatik e.V. und als Leiter des Projektbüros Bayern der gematik verantwortlich für die Einführung der Telematikinfrastruktur und Anwendungen der eGK in Bayern und der Testregion Südost.

Prof. Jedamzik ist in diversen Gremien und Verbänden im Bereich eHealth vertreten. Er veröffentlichte zahlreiche Publikationen zur Telemedizin und ist maßgeblich an der Entwicklung von Telematikanwendungen beteiligt gewesen.

alles anzeigen