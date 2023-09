Edelmetall bei der IBC: Medaillenregen für die Brauerei Weihenstephan

Der Spätsommer hält für die Bayerische Staatsbrauerei Regen bereit – einen Medaillenregen! Bei der International Beer Challenge in Großbritannien wurden die Weihenstephaner Biere gleich fünffach ausgezeichnet. Nach dem großartigen Erfolg bei den World Beer Awards im späten August, als das Kristallweißbier als bestes Kristall weltweit ausgezeichnet wurde, ging es mit den Ehrungen also nahtlos weiter.



Die Weihenstephaner Weißbiere sind ausgezeichnet – das bestätigten die Blindverkostungen bei der International Beer Challenge 2023. Nicht nur brachte das Hefeweißbier die Bronzemedaille nach Hause, gleich drei weitere Vertreter wurden mit der Goldmedaille geehrt: Der Weizenbock Vitus, das Hefeweißbier Dunkel und – wie könnte es nach den Erfolgen der letzten Jahre anders sein – das Kristallweißbier! Komplettiert wird das Quintett durch die Silbermedaille des Original Hellen.



Feine Noten von Banane – mal intensiver beim Vitus, mal dezenter beim Kristallweißbier, mal etwas reifer beim Hefeweißbier Dunkel -, eine angenehme Rezenz der Biere und kräftige Farben im Glas sorgten für Begeisterung bei der Jury. Das Weißbier-Sortiment der Brauerei hat die Briten überzeugt. Und auch das Original Helle traf die Geschmäcker: Würzig, erfrischend, mit Ecken und Kanten – ein perfektes Bier zur klassischen Brotzeit.



Die Freude bei Prof. Dr. Josef Schrädler, Direktor der Bayerischen Staatsbrauerei Weihenstephan, war groß: „Kurz nach dem großen Erfolg bei den World Beer Awards gibt es gleich noch mehr Medaillen – wir freuen uns riesig, dass unser Bier auch in Großbritannien so gut ankommt! Das ist eine erneute Bestätigung für unsere hohe Qualität und den einzigartigen Geschmack unserer Biere.“



Erster Braumeister und Technischer Leiter Tobias Zollo konnte da nur zustimmen: „Unsere Weißbiere sind einfach Geschmackserlebnisse. Unser Team arbeitet hart dafür, dass die Fans auf der ganzen Welt diese Biere genießen können.“ Und das Kristallweißbier? Da muss Zollo lachen: „Das ist unser absoluter Goldjunge geworden. Darauf werden wir anstoßen.“