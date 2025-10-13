Kontakt
Bayerische Gesellschaft für Immun-, Tropenmedizin und Impfwesen e.V. Briennerstr. 11 80333 München, Deutschland http://www.impfeninbayern.de
Ansprechpartner:in Herr Christian Schmidt +49 89 8989948120
Aktuelle Impfempfehlungen - Update Influenza und STIKO

Pressekonferenz am 17. Oktober (12.30 bis 13.30 Uhr)

Der Herbst läutet den Start der Influenza-Schutzimpfungen ein und gerade nach der starken Welle 2024/2025 ist es wichtig die Impfrate der Risikogruppen zu erhöhen. Details, Hintergründe und auch aktuelles zu den neuesten Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (STIKO) sind das Hauptthema dieser Pressekonferenz. 

Folgende Experten werden sich nach zwei kurzen Impulsvorträgen der Diskussion und Ihren Fragen stellen:

Herr Dr. med. Markus Frühwein 

MaHM, Facharzt für Allgemeinmedizin, Reisemedizin, Tropenmedizin, Ernährungsmedizin, Mitglied der Gesellschaft zur Förderung der Impfmedizin (GZIM), Niedergelassen in eigener Praxis, München

Prof. Dr. med. Jörg Schelling

Facharzt für Innere Medizin und Allgemeinmedizin, Ehemaliger Direktor des Instituts für Allgemeinmedizin der LMU, Mitglied der Landesarbeitsgemeinschaft Impfen (LAGI) am LGL und Vorstandsmitglied oder Wissenschaftlicher Beirat / Honorary Fellow mehrerer Fachgesellschaften, Niedergelassen in eigener Praxis, Martinsried

Das Wichtigste im Überblick
  • Wann? Freitag, 17. Oktober 2025, 12:30 Uhr
  • Wo? Holiday Inn Munich - City Centre, Hochstraße 3 in 81669 München
  • Anmeldung? Bitte per E-Mail an schmidt@rg-web.de
  • Zuschaltung per Zoom ist ebenfalls möglich

