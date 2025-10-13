Aktuelle Impfempfehlungen - Update Influenza und STIKO

Folgende Experten werden sich nach zwei kurzen Impulsvorträgen der Diskussion und Ihren Fragen stellen:
Herr Dr. med. Markus Frühwein
MaHM, Facharzt für Allgemeinmedizin, Reisemedizin, Tropenmedizin, Ernährungsmedizin, Mitglied der Gesellschaft zur Förderung der Impfmedizin (GZIM), Niedergelassen in eigener Praxis, München
Prof. Dr. med. Jörg Schelling
Facharzt für Innere Medizin und Allgemeinmedizin, Ehemaliger Direktor des Instituts für Allgemeinmedizin der LMU, Mitglied der Landesarbeitsgemeinschaft Impfen (LAGI) am LGL und Vorstandsmitglied oder Wissenschaftlicher Beirat / Honorary Fellow mehrerer Fachgesellschaften, Niedergelassen in eigener Praxis, Martinsried
Das Wichtigste im Überblick
- Wann? Freitag, 17. Oktober 2025, 12:30 Uhr
- Wo? Holiday Inn Munich - City Centre, Hochstraße 3 in 81669 München
- Anmeldung? Bitte per E-Mail an schmidt@rg-web.de
- Zuschaltung per Zoom ist ebenfalls möglich