Das bjk-Schicht-Injekt-System von bautenschutz katz GmbH

Feuchtigkeit im Mauerwerk, eindringendes, drückendes Wasser, oder Setzungen des Baugrundes stellen Bauherren und Planer oft vor große Herausforderungen. Die bautenschutz katz GmbH, der Sanierungsspezialist, bietet mit dem bjk-Schicht-Injekt-System eine maßgeschneiderte Lösung, die selbst die anspruchsvollsten Bauvorhaben nachträglich effizient und dauerhaft abdichtet.Viele innerstädtische Bestandsbauten zeichnen sich durch ihre bauliche Komplexität und oft durch eingeschränkten Zugang aus. Konventionelle Abdichtungsmethoden stoßen hier häufig an ihre Grenzen, insbesondere wenn Erdarbeiten oder Innenarbeiten nicht möglich oder nicht erwünscht sind. Feuchtigkeit, die durch Kapillare, Risse oder Fugen eindringt, kann die Bausubstanz erheblich schädigen und zu laufenden Sanierungskosten führen. Genau hier setzt das bjk-Schicht-Injekt-System an.Das von bautenschutz katz GmbH entwickelte bjk-Schicht-Injekt-System basiert auf jahrzehntelanger Erfahrung und modernster Technologie. Dabei werden speziell abgestimmte Injektionsmaterialien gezielt vor die erdberührten Bauteile und in den anliegenden Untergrund eingebracht, um eine dauerhafte Abdichtung und Verfestigung zu gewährleisten. Der Prozess umfasst folgende Schritte:[*]: Zunächst erfolgt eine gründliche Schadensanalyse vor Ort, um die Ursachen der Feuchtigkeit und die baulichen Gegebenheiten exakt zu bestimmen.[*]: Unsere Experten berechnen die benötigten Lanzen, Injektionsebenen und den erforderlichen Materialverbrauch.[*]: Durch präzise gesetzte Lanzen werden Injektionsebenen schichtweise von außen ins Erdreich eingebracht, um eine abdichtende Ebene vor der undichten Wand herzustellen.[*]: Nach der Injektion härten die Materialien sofort aus und bilden dichte Barriere. Die hochwertigen Materialien und die clevere Ausführungstechnik garantieren Wirksamkeit der Maßnahme.Das als Sonderkonstruktion geltende Verfahren ist besonders geeignet, da es ohne aufwendige Erdarbeiten auskommt, sicherer als das bekannte Gelschleierverfahren ist und sich flexibel an schwierigste Bausituationen anpassen lässt.[*]: Kein Aufgraben notwendig, ideal für schwierige und beengte Platzverhältnisse.[*]: Kein Ausräumen und keine Verschmutzung im Innenbereich.[*]: Die verwendeten Materialien sind beständig gegen Umwelteinflüsse und garantieren langfristigen Schutz.[*]: Kurze Bauzeiten und geringer Materialverbrauch reduzieren die Gesamtkosten.[*]: Die eingesetzten Injektionsharze sind umweltfreundlich und nach Aushärtung unbedenklich für Boden und Grundwasser. Sie besitzen außerdem die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung des DIBt.Das bjk-Schicht-Injekt-System brilliert in Situationen, in denen konventionelle Abdichtungsmethoden, wie Aufgraben und Abdichtung von innen, scheitern. Durch die flexible Lanzentechnik kann auch in baulich anspruchsvollen Konstellationen eine Lösung erarbeitet werden, wie z.B.:Diese Anwendungsfälle machen das bjk-Schicht-Injekt-System zur idealen Lösung für nachträgliche Abdichtungen bei baulich komplizierten Bauvorhaben, bei denen die konventionellen Methoden an ihre Grenzen stoßen.Überzeugen Sie sich selbst von der Effizienz des bjk-Schicht-Injekt-Systems! Unsere Experten stehen Ihnen für eine kostenlose Ortsbesichtigung und individuelle Beratung zur Verfügung. Kontaktieren Sie uns noch heute per E-Mail an info@bautenschutz-katz.de oder telefonisch unter 09122/79880 und vereinbaren Sie Ihren Termin. Schützen Sie Ihr Bauwerk nachhaltig – mit Bautenschutz Katz!