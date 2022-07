Bauzinsen bei Immobilienfinanzierung steigen auf höchsten Wert seit über zehn Jahren

Weiterer Zinsanstieg bei Immobilienfinanzierung erwartet - jetzt noch Darlehen sichern

Mit einem Effektivzinssatz von über 3 % Prozent im Mittelwert erreichen die Baufinanzierungskosten einen Höchststand seit über 10 Jahren. Mögliche Gründe für weitere Zinssteigerungen sind die hohe Inflation und die Ankündigung der Leitzinsanhebung durch die Europäische Zentralbank (EZB) Ende Juli.



Die Zinsen für Baudarlehen und Immobilienkredite steigen derzeit auf Höchstwerte und ein Ende dieser Entwicklung ist noch nicht in Sicht. Konnte man noch im Dezember vergangenen Jahres zehnjährige Baufinanzierungen für 0,9 Prozent Zinsen abschließen, so stiegen diese in den letzten Wochen und Monaten beständig. Zuletzt gab es einen massiven Sprung von 2,79 auf 3,02 Prozent innerhalb einer Woche seit dem 7. Juni. So hoch lagen Baufinanzierungszinsen zuletzt im April 2012. Sven Dreier, Gründer von Baufinanzierungspool24, macht für diese Entwicklung insbesondere zwei Auslöser verantwortlich: Zum Einen ist dies die anhaltend hohe Inflation, zum Anderen die angekündigte Leitzinserhöhung der EZB. Bereits bei der nächsten regulären Sitzung des EZB-Rates am 21.Juli soll eine Leitzinserhöhung um 0,25 Prozentpunkte beschlossen werden. Damit beendet die Notenbank ihre lockere Geldpolitik nach elf Jahren.



Was bedeutet die Steigerung der Baukreditzinsen für Immobilienkäufer?



Die Kosten der Immobilienfinanzierung werden weiter steigen. Ein Ende der Zinserhöhungen ist derzeit noch nicht absehbar. Der zuletzt durch Baufinanzierungspool24 prognostizierte Zinsanstieg auf über 4 Prozent zum Jahresende bei 10-jähriger Zinsbindung muss aufgrund der aktuellen Entwicklungen bereits auf den Spätsommer korrigiert werden.



Trotz der steigenden Bauzinsen und hoher Immobilienpreise ist die Investition in "Betongold" ein wichtiger Baustein in der Vermögensbildung und Altersvorsorge. Denn auch die Preissteigerungen und damit verbundene Abwertung des Geldes durch die einsetzende Inflation macht den Immobilienkauf aktuell attraktiv.



Baufinanzierungspool24 empfiehlt daher, geplante Baufinanzierungen eher kurz- als mittelfristig anzugehen. Mit einer Finanzierungsanfrage erhalten Kunden auch bei steigenden Zinsen die günstigsten Angebote für die Immobilienfinanzierung bei einem direkten Vergleich von über 500 Banken.