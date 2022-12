Baufinanzierungspool24 wurde von FOCUS als einer der besten Arbeitgeber für den Mittelstand ausgezeichnet

Die Preisträger werden in der Ausgabe 48/2022 des FOCUS-Magazins und online auf https://focusbusiness.de/arbeitgeber-mittelstand/suche/banken/deutschland zu finden sein.Die Studie, die über 550.000 Mitarbeiter in über 38.000 Unternehmen umfasst, zeichnet rund 4.000 Unternehmen als Top-Arbeitgeber 2023 des Mittelstands aus. Die Auswahlkriterien beinhalten einen Bewertungsdurchschnitt von 3,5, mindestens 10 Unternehmensbewertungen von Arbeitnehmern auf allen Kanälen und einen Standort in Deutschland mit zwischen elf und 500 Beschäftigten im Unternehmen.Die Auszeichnung Top Arbeitgeber bedeutet für Baufinanzierungspool24 eine strukturierte Einarbeitung, ein kollegiales Arbeitsumfeld, Mitgestaltungsfreiheit und Entfaltungsspielraum. Das Unternehmen bietet auch Weiterbildungsmöglichkeiten, steuerbegünstigte Essenszuschüsse, ÖPNV-Zuschüsse und vergünstigte Einkaufskonditionen an. Der Arbeitsvertrag ist unbefristet und die Festanstellung in Vollzeit ist in einem wachsenden Markt. Baufinanzierungspool24 bietet auch flexible Arbeitszeiten und mobiles Arbeiten an.Mitarbeiter des Unternehmens profitieren von modernen Büroausstattungen, hellen Tageslichtbüroräumen, einer optimalen Verkehrsanbindung und Parkplätzen. Zusätzliche Leistungen des Unternehmens umfassen VWL, BAV und Job-Rad. Des Weiteren gibt es Freigetränke, kostenloses Obst, Teamevents, gemeinsames Mittagessen und Firmenfeiern.Geschäftsführer Sven Dreier fühlt sich geehrt durch die Auszeichnung und betont, dass das Unternehmen stolz darauf ist, ein attraktiver Arbeitgeber zu sein. Er dankt allen Mitarbeitern für ihren Einsatz und ihre Leistungen.