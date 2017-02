Einfach per WhatsApp zum neuen Dienstrad

Seit die 1-Prozent-Regelung für Dienstwagen auch für Fahrräder gilt, entdecken immer mehr Arbeitnehmer und Unternehmen die Möglichkeiten des sogenannten Dienstrades. Statt oder zusätzlich zum Dienstwagen können diese Teil des betrieblichen Gesundheitsmanagements sein und gleichzeitig helfen, über reduzierte Co2 Emissionen das Klima zu schützen. Beim Dienstrad kann es sich um ein gewöhnliches Fahrrad handeln oder um ein Modell mit elektronischer Motorunterstützung wie Pedelecs und E-Bikes sie mitbringen.Doch wie kommt man nun konkret an sein Dienstrad? „Es ist ganz einfach“, erklärt Inhaber und Dienstradpionier Ronald Bankowsky. „Interessenten sollten sich im ersten Schritt auf mein-dienstrad.de einen Bestellschein zur Vorlage beim Arbeitgeber herunterladen. Unterstützt dieser das Dienstradkonzept, geht man damit weiter zum Fahrradhändler seiner Wahl und sucht sich sein Wunschrad aus. Im zweiten Schritt schon, kann die unterschriebene Bestellung an uns gesendet werden – per Post, E-Mail und seit Beginn dieses Jahres sogar per WhatsApp. Wir wollen diesen Prozess so einfach wie möglich halten“, erklärt der Dienstradexperte. Alle Kontaktdaten sind auf dem Formular hinterlegt. „Sobald uns das Bestellformular erreicht, übernehmen wir“, sagt Bankowsky. „Wir erstellen den Leasingvertrag und senden diesen an den Arbeitgeber. Dieser unterschreibt den Leasingvertrag und sendet ihn an uns zurück. Wenige Tage später schon, informieren wir den Kunden, dass er sein Dienstrad beim Händler abholen kann.“1. WhatsApp installieren, wenn noch nicht vorhanden2. Neuen Kontakt mit der mein-dienstrad.de – Handynummer anlegen3. Neuen Chat mit dem Kontakt bei WhatsApp eröffnen4. Foto vom Bestellformular machen und verschickenDie WhatsApp-Nummer für mein-dienstrad.de ist 0175 / 5227880.Weitere Informationen über das Dienstradkonzept finden Interessierte auf der Internetseite des Unternehmens unter www.mein-dienstrad.de.