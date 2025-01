Barnhouse erfüllt Kundenwünsche: Zwei ganz neue Bio-Knuspermüslis

Barnhouse Naturprodukte GmbH

Gegründet im Jahre 1979 gehört Barnhouse zu den deutschen Bio-Pionieren. Damals erschufen die beiden Gründer KRUNCHY, das weltweit erste Bio-Knuspermüsli – heute ein moderner Markenklassiker, der in der ganzen Welt treue Fans hat. Was in den Anfangszeiten noch in Handarbeit hergestellt wurde, läuft heute am Firmensitz im oberbayerischen Mühldorf, ca. 80 km östlich von München, über moderne Backstraßen. 90 Mitarbeiter produzieren verschiedenste Sorten Krunchy, Riegel und andere Müsli-Spezialitäten - ausschließlich in Bio-Qualität. Barnhouse ist im Naturkostfachhandel, im eigenen Onlineshop sowie in vielen Supermärkten erhältlich.



Barnhouse ist zweifacher Sieger beim Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2025.



Die Hafer- oder Dinkelflocken, Hauptzutat im Krunchy, stammen dabei zu 100% von den regionalen Feldern der nahezu 90 Barnhouse Bäuerinnen und Bauern. Mit diesen engagierten Bio-LandwirtInnen verbindet Barnhouse eine ganz besondere Partnerschaft, die nicht nur von mehrjährigen Verträgen und fairen Preisen geprägt ist. Denn gemeinsam wird der Öko-Anbau in der Region weiterentwickelt, auf den Barnhouse-Feldern die Artenvielfalt gefördert sowie die Bodenqualität verbessert.



Seit 2021 ist Barnhouse auch We-Care-zertifiziert. Mit dem damit verbundenen Siegel wird dokumentiert, dass das Unternehmen entlang der Lieferkette und am Standort nach den umfassenden Kriterien des We-Care-Standards handelt. Vom Anbau in den Ursprungsländern oder in den heimischen Regionen bis zum fertigen Produkt hält Barnhouse sowohl ökologische, faire als auch soziale Kriterien ein, verbessert diese kontinuierlich und handelt so gemeinsam mit seinen Partnern der Lieferkette für eine gerechte und umweltfreundliche Herstellung und Vermarktung von Lebensmitteln.

