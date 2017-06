jobmesse emsland lädt zum Jubiläum

Vom Schüler über die Studentin bis hin zur Führungskraft – die jobmesse emsland ist ein Karriere-Event für alle Altersklassen und Qualifikationen. Regionale, nationale und international agierende Unternehmen präsentieren sich den Besuchern und freuen sich über persönliche Gespräche. Dazu gehören unter anderem Aldi, Bernard Krone, BP, Emsflower, ENERCON, FERCHAU, das Modehaus Böckmann, die Oldenburgische Landesbank und ROSEN. Aber auch Bildungsinstitute wie die KOMM.Akademie und die Hochschule Osnabrück – Campus Lingen sowie öffentliche Einrichtungen wie das Jobcenter Emsland und der Zoll gehören zu den Ausstellern. Auch die Stadt Lingen präsentiert sich auf der auf der Messe als Arbeitgeberin. Zudem ist sie mit der Wirtschaftsförderung vertreten, die Unternehmen und Existenzgründer berät.„Den Besuchern unserer Jobmesse bietet sich eine ganz besondere Möglichkeit", sagt Projektleiter Martin Kylvåg. „Wer über unseren roten Teppich läuft, hat die Chance, seinen potentiellen Arbeitgeber direkt kennenzulernen." Auch die Aussteller schätzen die Face-to-Face-Situation. Schließlich können sie sich hier als attraktiver Arbeitgeber präsentieren und neue Mitarbeiter für sich gewinnen.„Ein Highlight der 10. jobmesse emsland ist neben den Top-Ausstellern unser abwechslungsreiches Rahmenprogramm", so Martin Kylvåg. Was kann ich? Was will ich? Was ist machbar? – Diesen Fragen können besonders jüngere Besucher in spannenden Workshops auf den Grund gehen. Darin erarbeiten sie beispielsweise ihre individuellen Stärken oder sammeln Impulse für die Wahl des richtigen Berufs. In zahlreichen Fachvorträgen widmen sich Experten darüber hinaus aktuellen Themen rund um den Arbeitsmarkt und geben wichtige Bewerbungstipps, etwa wie bei Frauen die Gehaltsverhandlung gelingt oder wie eine Online-Bewerbung gestaltet sein sollte.Als besonderen Service bietet die jobmesse emsland ihren Besuchern einen kostenlosen Bewerbungsmappencheck an. Dabei werfen Profis des BNW (Bildungswerk der Niedersächsischen Wirtschaft) einen Blick in ihre Bewerbungsmappen und machen Verbesserungsvorschläge. Auch das passende Bewerbungsfoto können Besucher direkt von der Messe mitnehmen. Denn erfahrene Fotografen von 52GRAD setzen sie für einen attraktiven Messepreis ins richtige Licht.Auch in diesem Jahr werden die Besucher der Messe wieder um ihre Meinung gebeten. Welcher Aussteller ist ihnen besonders positiv aufgefallen? Wer punktete durch eine originelle Gestaltung? Wer hat durch außergewöhnliche Activities auf sich aufmerksam gemacht? Der Gewinner der Umfrage wird noch am Sonntagnachmittag mit dem Titel „Stand der Messe" gekürt. Mitmachen lohnt sich: Denn während dem Team des besten Messestands der gläserne Award und eine Urkunde winken, werden unter den Gewinnspielteilnehmern attraktive Preise verlost.