Tausende Traumjobs bei Jubiläumsmesse!

"Auf der Messe können Besucher innerhalb kürzester Zeit viele attraktive Arbeitgeber im persönlichen Gespräch kennenlernen, ohne zuvor eine Bewerbung verschickt zu haben", so Projektleiter Martin Kylvåg. "Das ist eine außergewöhnliche Chance!" Das Besondere an der jobmesse kiel: Sie bietet für jedes Alter und jede Qualifizierungsstufe Karrierechancen. Schüler, die ein Praktikum machen möchten, sind bei dem Event genauso richtig wie die Führungskraft 50plus auf der Suche nach einer neuen Herausforderung.Viele namhafte Unternehmen sämtlicher Branchen sind am Messewochenende auf dem Recruiting-Event vertreten - vom regionalen Betrieb bis zum Global Player. So machen beispielsweise ALDI, die Deutsche Post, die Techniker-Krankenkasse, die Deutsche Windtechnik, Lidl und der Seehafen Kiel Kurs auf die Messe, um neue Mitarbeiter und Kollegen für sich zu gewinnen. Zudem steuern Institutionen wie die Bundespolizei und die Ärztekammer Schleswig-Holstein die Veranstaltung auf der Suche nach klugen Köpfen an.Auch Weiterbildungsinteressierte sind auf der jobmesse kiel genau richtig. Sie können sich in einem Sonder-Areal darüber informieren, wie sie ihrem Traumjob durch passende Qualifikationen näher kommen oder der eigenen Karriere den richtigen Kick geben. "Jede Fortbildung, jeder Wissensgewinn steigert den Wert des Arbeitnehmers", so Projektleiter Martin Kylvåg. "Er macht sich für den Arbeitsmarkt unentbehrlich und öffnet weitere Türen für seine berufliche Zukunft." In dem Sonder-Areal "Straße der Weiterbildung" werden Besucher informiert und beraten. Hier präsentieren zahlreiche Weiterbildungsinstitute ihre Angebote.Das Recruiting-Event hat zudem ein umfassendes Rahmenprogramm an Bord: In Vorträgen und Präsentationen erhalten Messegäste wertvolle Informationen rund um die Themen Job und Karriere. So geht es beispielsweise um die Grundlagen der Kommunikation oder Aufstiegsmöglichkeiten für Berufstätige. Beim kostenlosen Bewerbungsmappencheck prüfen Experten der Vater pcs GmbH die Anschreiben und Lebensläufe der Messegäste. Und auch das perfekte Bewerbungsbild können Besucher der Veranstaltung von sich schießen lassen. Dazu setzen die Foto-Profis von Studio Renard sie zum besonderen Messepreis in Szene. An beiden Tagen bietet der KVG einen besonderen Service an: Ein kostenloser Bus-Shuttle bringt die Messegäste stündlich vom Hauptbahnhof zur Messehalle und zurück.10. jobmesse kielSamstag, den 04.11., 10.00 bis 16.00 Uhr und Sonntag, den 05.11., 11.00 bis 17.00 UhrLocation: Mercedes-Benz Süverkrüp Automobile Kiel-Wittland, Daimlerstraße 1, D-24109 KielEintritt: frei