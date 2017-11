Mehr Platz, mehr Aussteller, mehr Möglichkeiten

Die Nachfrage an der jobmesse bremen ist groß: In diesem Jahr gehen mehr Aussteller denn je auf die Suche nach neuen Teamplayern und Weiterbildungsinteressierten. „Das ist auch ein Zeichen dafür, wie hoch der Bedarf an qualifiziertem Personal ist“, so Projektleiter Martin Kylvåg. Die Unternehmen und Institutionen nutzen die jobmesse bremen, um motivierte Arbeitnehmer und engagierte Auszubildende auf sich aufmerksam zu machen und im persönlichen Gespräch von sich zu überzeugen. Die Messegäste haben die Möglichkeit, innerhalb weniger Stunden zahlreiche potenzielle Arbeitgeber kennenzulernen, ohne zuvor eine Bewerbung verschickt zu haben. „Das ist eine Riesenchance für beide Seiten!“, so Martin Kylvåg.„Die neue Location ist ein Zugewinn für die Messe“, so Kylvåg. „Sie liegt sehr zentral und ist gut zu erreichen.“ Darüber hinaus bietet sie vielen namhaften Institutionen und Unternehmen sämtlicher Branchen Platz, etwa dem Auswärtigen Amt, der bremenports GmbH, der Bundespolizei, DACHSER, der Deutschen Bahn, EWE, FERCHAU, Frosta, Lidl, Melitta oder dem Zoll. Vom Ausbildungsplatz für Schüler bis zum neuen Traumjob für erfahrene Führungskräfte – die Aussteller haben für jedes Alter und jede Qualifikation das passende Angebot. Zudem informieren zahlreiche Einrichtungen über Weiterbildungsmöglichkeiten.Die jobmesse bremen bietet ein umfassendes Rahmenprogramm. In zahlreichen Fachvorträgen erhalten die Messegäste wertvolle Informationen rund um die Themen Job und Karriere. Darüber hinaus haben Interessierte die Möglichkeit, ihre Anschreiben und Lebensläufe von Experten prüfen zu lassen und hilfreiche Verbesserungstipps zu erhalten. Und auch das perfekte Bewerbungsbild können Besucher von sich schießen lassen. Dafür rücken professionelle Fotografen sie ins richtige Licht – zum besonderen Messepreis.: 12. jobmesse bremen: Samstag, 11.11.2017, 10.00–16.00 Uhr; Sonntag, 12.11.2017, 11.00–17.00 Uhr: MESSE BREMEN, Halle 4, Findorffstraße 101, D-28215 Bremen: 3 Euro, ermäßigt 2 Euro: facebook.com/jobmessedeutschland