100 Aussteller bieten tausende Karrierechancen

Besucher können auf der jobmesse bielefeld innerhalb kürzester Zeit viele Unternehmen und Institutionen face-to-face kennenlernen. „Ostwestfalen-Lippe ist eine der stärksten deutschen Wirtschaftsregionen, in der Top-Arbeitgeber sitzen“, sagt Projektleiter Jörn Schulte-Hillen. „Viele von ihnen nutzen die jobmesse bielefeld, um in persönlichen Gesprächen am Messestand engagierte Auszubildende und qualifiziertes Personal für sich zu finden.“ Der ADAC, Storck und arvato Bertelsmann sind nur einige der namhaften Unternehmen. Zudem sind Institutionen wie die Caritas, die AWO und die Bundespolizeiakademie sowie zahlreiche Weiterbildungsinstitute auf der Messe vertreten.Ob für Schüler, Studenten, erfahrene Fach- oder Führungskräfte – die jobmesse bielefeld bietet für jedes Alter und jede Qualifikation Karrierechancen und ein spannendes Rahmenprogramm. Was kann ich? Was will ich? Was ist machbar? – Diesen Fragen können besonders jüngere Besucher in Workshops zur Studien- und Berufswahl auf den Grund gehen. Darüber hinaus gibt es ein umfangreiches Vortragsprogramm rund um die Themen Job und Karriere. In einem IT-Skillassesment können alle Messegäste, die eine IT-Karriere fortentwickeln oder beginnen möchten, den nächsten logischen Schritt planen.Interessierte haben an diesem Wochenende die Möglichkeit, einen kostenlosen Bewerbungsmappencheck vornehmen zu lassen. Dabei werfen Profis der DAA einen Blick in ihre Bewerbungsmappen und machen Verbesserungsvorschläge. Auch das passende Bewerbungsfoto können Besucher von der Messe mitnehmen. Dazu setzen Profis von Bilderzauber Fotostudio sie zu einen Sonderpreis ins richtige Licht. Am Samstag bieten Rechtsexperten von AUB e.V. unter dem Titel „Frag den Anwalt“ praxisnahe Einblicke in das Arbeits- und Vertragsrecht. Zudem führen sie an beiden Tagen Einzelgespräche am Messestand.18 Meter lang, 22 Tonnen schwer und ausgefüllt mit jeder Menge High-Tech – das ist der Sonepar Innovation Lab. Er wird an beiden Messetagen vor der Stadthalle stehen. Ausgerüstet mit einer Screenwall, einem Multi-Touch-Table, der LED-Decke und VR-Brille Oculus Rift sowie dem Shift Screen gibt der Showtruck einen Einblick in die Zukunft des Elektrohandwerks und -handels.13. jobmesse bielefeldSamstag, den 11.11.2017, 10.00–16.00 Uhr; Sonntag, den 12.11.2017, 11.00–17.00 Uhr Location: Stadthalle Bielefeld, Willy-Brandt-Platz 1, D-33602 Bielefeld3 Euro, ermäßigt 2 Euro