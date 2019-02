Banner Batterien unterstützt Oldtimerspendenaktion 2018

25.02.19

In diesem Jahr fand die Fahrzeugübergabe in der im Juni 2018 neu eröffneten Motorworld Köln-Rheinland statt. Mehr als einhundert Gäste und Vertreter aus der Old- und Youngtimerszene freuten sich mit den Gewinnern. Deren erstes Anliegen war natürlich gewesen, die Arbeit der Lebenshilfe Gießen mit ihrer Spende zu unterstützen – umso größer war dann die Überraschung über den Sieg. Markus Klopfer aus Gottmadingen etwa erzählte: „Direkt nach dem Anruf, dass ich die Zündapp gewonnen habe, rief ich die Fahrschule an, um mich zum Motorradführerschein anzumelden – den habe ich nämlich noch gar nicht!“Doch damit nicht genug: Kooperationspartner der Spendenaktion, Banner Batterien, legte noch eins drauf. So spendierte der österreichische Batteriespezialist den verlosten Fahrzeugen erneut frische Batterien und passende Ladegeräte. Dazu Günter Helmchen, Geschäftsführer Banner Batterien Deutschland GmbH: „Wir engagieren uns immer wieder gerne bei der Oldtimerspendenaktion. Denn hier können wir das Gute mit dem Nützlichen verbinden: Die Gewinner erhalten unsere Profi-Kraftpakete samt Ladegeräten, damit sie möglichst lange Freude an ihrem neuen Fahrzeug haben. Zugleich unterstützen wir ein tolles Projekt, denn soziales Engagement ist schon immer eng mit dem Hause Banner Batterien verknüpft.“ Insgesamt war bei der Oldtimerspendenaktion 2018 das Rekordergebnis von 1,25 Millionen Euro zusammengekommen. Das Geld fließt in die Modernisierung und den Ausbau der von der Lebenshilfe Gießen betriebenen Werkstätten für Menschen mit Behinderung.Und auch bei der Oldtimerspendenaktion gilt: Nach dem Spiel ist vor dem Spiel. So ist gerade die 25. Oldtimerspendenaktion 2019 angelaufen. Auch bei der Jubiläumsauflage, die bis zum 20. Januar 2020 geht, hilft jede Spende – schon 5,- Euro leisten einen wichtigen Beitrag. Unter www.oldtimerspendenaktion.de läuft die aktuelle Spendenaktion zugunsten der Lebenshilfe Gießen. Zum Jubiläum warten übrigens besondere Schätzchen auf neue Besitzer: ein Mercedes-Benz 180 C (Bj. 1961), ein Innocenti Mini Cooper 1.3 (Bj. 1975), ein Bentley T 1 (Bj. 1975), ein Jaguar Mk II/Daimler (Bj. 1967) und viele weitere.