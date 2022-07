Vom Sattel bis zur Kette: So gelingt jeder Radurlaub

Wirft man einen Blick in die Stadtzentren von Berlin, München oder Hamburg, wird klar: Deutschland erlebt einen Fahrrad-Boom. Laut der jüngsten Studie[1] des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr hat das Rad, verglichen mit anderen Verkehrsmitteln wie Autos oder Mopeds, das höchste Wachstumspotenzial. Mehr als 40% der Befragten zwischen 14 und 69 Jahren gaben an, mehr Rad fahren zu wollen. Bei Personen bis 30 Jahren sind es sogar 49%, also fast die Hälfte.Laut der ADFC-Radreiseanalyse 2022 haben im vergangenen Jahr 42 Millionen Menschen mindestens einen Tagesausflug mit dem Rad unternommen (elf Millionen mehr als noch 2020). Ein Fahrrad im Reisegepäck bringt viele Vorteile mit sich. Entscheidet man sich für einen Stadturlaub mit Rad, ist man oft zügiger unterwegs, als zu Fuß oder mit dem Auto. Beim Urlaub in der Natur bedeutet ein Fahrrad komplette Idylle: ankommen und (den sprichwörtlichen Motor) komplett abschalten. Das tut nicht nur Urlaubern, sondern auch der Umwelt gut. Auch Tagesausflüge zu abgelegenen Stränden oder Seen sind so kein Problem.Bevor es aber losgeht, sollte das Fahrrad technisch überprüft und gründlich gereinigt werden. Am besten greift man dabei zu bewährten Fahrradpflegeprodukten, die speziell für die Anforderungen einer optimalen Zweirad-Pflege entwickelt wurden, wie beispielsweise von BALLISTOL.Der einfachste Weg zu einem sauberen Fahrrad ist der. Der Intensiv-Schaumreiniger sorgt für eine gründliche und rückstandsfreie Reinigung des kompletten Fahrrads. Mit dem praktischen Sprühkopf lässt sich der Ballistol Fahrrad-Reiniger einfach aufbringen und dosieren. Da das Mittel selbsttätig wirkt, werden so selbst die stärksten Verschmutzungen wie verkrustete Rückstände aus Schlamm gelöst, ohne zusätzlichen Stress vor der Abreise zu verursachen.Stichwort Kette: da diese mitunter die am stärksten strapazierte Komponente des Rades ist, sollte man diese auch während des Urlaubs regelmäßig reinigen und ölen. Daspasst in jede Gepäcktasche und benötigt je nach Verschmutzungsgrad nur 3 bis 10 Minuten Einwirkzeit. Anschließend sollte man die gereinigte Kette mit demnachbehandeln. Dieses verringert die Reibung erheblich, sorgt für ruhiges Laufverhalten, mindert den Verschleiß und erhöht somit die Lebensdauer der Kette.Und weil Vorsorge besser als Nachsorge ist, kann man leichten Schmutz schnell mit demganz unkompliziert entfernen. Für ein perfektes Lackfinish nach der Rad-Wäsche auf die noch feuchte Oberfläche aufsprühen und anschließend komplett mit einem Mikrofaser-Trockentuch abtrocknen. Dieses Produkt löst leichte und mittlere Verschmutzungen wie Dreckspritzer, Blütenstaub, Kalk- und Regenwasserflecken sowie Fingerabdrücke. Hier geht es zu einer Bildauswahl der Produkte und zu Moodfotos. Zusätzliche Bilder schicken wir Ihnen gerne zu. Weitere Informationen finden Sie unter www.ballistol.de Ballistol Fahrrad-Reiniger: Der empfohlene Endverbraucherpreis des 750 ml-Pumpsprays liegt bei 14,99 Euro (brutto UVP).Ballistol Ketten-Reiniger Spray: Der empfohlene Endverbraucherpreis des 250 ml-Sprays liegt bei 10,50 Euro (brutto UVP).Ballistol Keramik-Kettenöl: Der empfohlene Endverbraucherpreis des gängigen 65 ml-Öls liegt bei 5,99 Euro (brutto UVP).Ballistol Trocken-Reiniger & Detailer: Der empfohlene Endverbraucherpreis des 750 ml-Reinigers liegt bei 22,00 Euro (brutto UVP)., 13. bis 17. Juli 2022: Messe Frankfurt, Halle 9.1 / D21