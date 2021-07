Struktureller Umbau bei BALLISTOL: Neuer Head of Key Accounts Export auf lateinamerikanischem Markt

Personeller Wechsel im Exportgeschäft der BALLISTOL GmbH: Johannes Knecht wird ab Herbst 2021 federführend für den Vertrieb von Ballistol-Produkten in Lateinamerika verantwortlich sein. Bereits seit Anfang 2012 betreut er als Key Account Manager International Großkunden in den Bereichen Waffenpflege, Technik sowie Haut- und Tierpflege in Europa. Später fokussierte er sich neben der Betreuung der europäischen Kunden auf den Auf- und Ausbau von Auslandskunden sowie auf internationale Vertriebsprojekte in Kanada, China und im arabischen Raum.



„Es war eine tolle, spannende Zeit mit vielen Projekten und Aktivitäten, die die Marke BALLISTOL und deren Produkte im Ausland bekannt und erfolgreich gemacht hat. Daraus sind über die Zeit viele neue Kundenkontakte bis hin zu Freundschaften entstanden“, so Johannes Knecht. Seine bisherigen Kunden übernimmt nun größtenteils der Leiter Key Account Management D-A-CH, Andreas Thudt.



Ab Oktober 2021 wird Johannes Knecht den Produktvertrieb der Marke BALLISTOL im südamerikanischen Raum übernehmen. Dieser Schritt sei eine spannende Herausforderung, auf die sich der 52-Jährige sehr freue. Auch wird er selbstständige Vertriebstätigkeiten für diverse weitere Produkte und Dienstleistungen, die ins Gesamtkonzept passen, aufnehmen. Hierzu ist gerade die Gründung einer Vertriebsgesellschaft in Lateinamerika, vornehmlich für Ballistol-Produkte, in Planung. Somit bleibt Johannes Knecht auch in weiter Ferne eng mit der Marke BALLISTOL verbunden.

