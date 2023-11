So bleibt’s geschmeidig im Schrank

Angenehm weiches Leder mit Ballistol Universalöl

Sobald die Temperaturen unter 10 Grad sinken und längere Spaziergänge bei Wind und Wetter anstehen, ist es Zeit, den Kleiderschrank neu zu sortieren. Wer Sommerkleider und Shorts wieder in die hinterste Ecke verbannt hat, freut sich über wetterfeste Stiefel, warme Handschuhe und weiche Jacken. Der Blick in den Schrank verrät aber auch: Naturmaterialien wie Leder benötigen eine besondere Pflege, damit sie wieder angenehm zu tragen sind. Ob Schuhe, Jacken, Gürtel oder Handschuhe: Lederwaren werden im Alltag oft stark beansprucht. Umso wichtiger ist es, das Lieblingsstück aus Leder regelmäßig zu reinigen und mit dem Ballistol Universalöl zu pflegen.



Tipps für die Aufbewahrung

Für Lederjacken, -hosen und -gürtel ist es wichtig, dass sie im Kleiderschrank richtig aufbewahrt werden. Da das Naturmaterial Luft zum Atmen benötigt, ist Falten und in Plastik verpacken ein absolutes Tabu. Am besten ist es, das Lieblingsstück nach dem Tragen direkt im Schrank aufzuhängen. Kleiderbügel mit Schaumgummi und in der richtigen Größe verhindern beim Aufbewahren unerfreuliche Beulen und Druckstellen an der Lederjacke. Lederschuhe bleiben mit Schuhspannern gut in Form und Handtaschen sind in einem Stoffbeutel optimal vor Staub, Nässe und Sonne geschützt. Auch ein ausrangierter Kopfkissenbezug eignet sich hervorragend.



Schutz und Glanz durch regelmäßige Pflege

Lederprodukte nutzen sich durch häufiges Tragen ab. Das ist ganz normal und verleiht die gewisse Patina. Das Material wird mit der Zeit härter und verliert an natürlichem Glanz. Ballistol Universalöl ist ideal für die regelmäßige Pflege und bietet einen umfassenden Schutz gegen den alltäglichen Verschleiß. Alle in Ballistol Universalöl enthaltenen Wirkstoffe sind besonders rein, biologischer Herkunft und vollständig abbaubar. Auf ein Tuch aufgetragen und anschließend in das Leder eingerieben, hält das Öl das Naturmaterial weich und geschmeidig.



Eingetrocknetes, sprödes und ausgeblichenes Leder wird durch die Verwendung des Ballistol Universalöls wieder weich und glänzend. Das Öl neutralisiert Rückstände von Gerbsäuren wie Gallensäuren und Tannin, die sich im Leder befinden können. Mit dem Öl gepflegte Lederstiefel bleiben wetterfest: So steht einem Spaziergang durch dichtes Laub und bei längeren Regenschauern nichts mehr im Wege. Ist das Leder spröde geworden, sorgt das Ballistol Universalöl für ein angenehmes und warmes Tragegefühl. Der typische Ballistol-Geruch verflüchtigt sich übrigens schnell und das Öl fettet nicht nach.



Leder ist zwar ein äußerst robustes Naturmaterial, Sonne und Nässe können ihm aber schnell zusetzen. Umso wichtiger ist es, die Lieblingsstücke im Kleiderschrank mindestens einmal im Jahr mit dem Ballistol Universalöl zu pflegen. Helle Ledersorten dunkeln durch die Anwendung des Öls nach, da sich die Poren mit dem Öl füllen und die Lederoberfläche dadurch dunkler erscheint. Sie fühlen sich aber dennoch nicht ölig oder fettig an. Für Wildleder ist das Universalöl nicht geeignet. Mit dem Ballistol Imprägnierspray kann aber auch diese Ledersorte sorgfältig gepflegt und vor Nässe geschützt werden.



Ballistol Universalöl ist in Baumärkten, im Fachhandel sowie online zu erwerben. Der empfohlene Endverbraucherpreis des 200 ml-Sprays liegt bei 8,60 Euro. Das Produkt ist in weiteren Größen sowie als flüssiges Öl erhältlich.



Ballistol Imprägnierspray ist in Baumärkten, im Fachhandel sowie online zu erwerben. Der empfohlene Endverbraucherpreis des 200 ml-Sprays liegt bei 5,70 Euro. Das Produkt ist in weiteren Größen erhältlich.