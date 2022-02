Qualität hat einen Namen: Ballistol Universalöl

Die Haut ist das größte und wohl auch eines der meist strapazierten Organe des menschlichen Körpers. Im gesunden Zustand schützt sie uns vor Bakterien, Keimen und Pilzen. Dass Hautkontakt mit chemischen Substanzen unsere natürliche Schutzschicht schädigen kann, weiß man noch aus dem Chemieunterricht. Doch besonders vermeintliche Wundermittel wie Essig, die bei Kleinigkeiten im Haushalt helfen, können bei regelmäßigem Gebrauch unsere Haut schädigen. Deshalb lieber auf gut bewährte Produkte, wie das Universalöl von BALLISTOL setzen.Ballistol Universalöl wurde bereits 1904 entwickelt. Erklärtes Ziel war es, ein Produkt auf den Markt zu bringen, das nicht nur Objekte reinigt und pflegt, sondern auch ausgesprochen gut für die Haut ist. Kleine Wunden nachbehandeln, trockene Stellen pflegen oder die Hände schützen – Ballistol Universalöl hat sich auch beim Menschen auf unterschiedlichste Art und Weise bewährt. Produkttests bescheinigen: Das Institut dermatest hat Ballistol Universalöl mit „Sehr Gut“ getestet (Quelle: www.ballistol.de ), als einziges in der Kategorie von Multifunktionsölen.Doch nicht nur Produkttests bescheinigen den Effekt von Ballistol Universalöl. Erst kürzlich wurde BALLISTOL mit seinem Universalöl von der ZEIT Verlagsgruppe zu einer „Marke des Jahrhunderts“ gewählt. Die Leitidee ist es, in verschiedenen Produktkategorien deutsche Standards zu setzen, weshalb pro Gattung nur ein Unternehmen ausgezeichnet wird. BALLISTOL befindet sich mit anderen Preisträgern wie BMW, Faber-Castell und Persil laut Herausgeber Dr. Florian Langenscheidt in der „Königsklasse deutscher Marken“.Im Badezimmer erstrahlen Edelstahl-Armaturen und -Accessoires im Handumdrehen in neuem Glanz, wenn man sie mit einem mit Ballistol Universalöl getränkten Tuch abwischt und mit einem trockenen, weichen Tuch nachpoliert. Langfristig sorgt Ballistol Universalöl dafür, dass die Neuanhaftung lästiger Abdrücke und Spritzer gemindert wird. Klingt nach einer besseren Option als Mehl über die Armaturen zu streuen wie es beispielsweise eine Website vorschlägt.Auch für Tisch- und Arbeitsplatten, Schneidebretter oder Holzvertäfelungen eignet sich das Mittel ausgezeichnet. Nach der Behandlung mit Ballistol Universalöl erstrahlt Holz in seidenmattem Glanz, Wasserflecken verschwinden, die Maserung lebt kräftig auf. Das Öl ist umweltschonend und beeinträchtigt weder Wasserorganismen noch den Boden. Es ist biologisch abbaubar, lebensmittelverträglich und somit auch ideal für den Einsatz in der Küche geeignet.mit VarioFlex-Sprühkopf ist als 350 ml-Spraydose (13,99 Euro) in Baumärkten, im Fachhandel sowie online zu erwerben. Der empfohlene Endverbraucherpreis des 200 ml-Sprays liegt bei 7,98 Euro. Das Produkt ist in weiteren Größen sowie als flüssiges Öl erhältlich.