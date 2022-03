Neuheit: Ballistol Universal- & Kunststoff-Reiniger für drinnen und draußen

Hohe Schmutzlösekraft auf allen Oberflächen

Einer für alles? Alles mit einem? Der neue Ballistol Universal- & Kunststoff-Reiniger ist ein wahres Multitalent, wenn es um Sauberkeit geht, ein universeller und schonender Schmutzlöser. Ob Haushalt, Garten, Fahrzeug oder Hobby – der neue Reiniger bringt Glanz in so gut wie alle Alltags- und Lebensbereiche. Die Experten von BALLISTOL zeigen verschiedene Situationen und Reinigungsbeispiele auf.



Eine Familienfeier steht an. Doch der jugendliche Sohn möchte partout keine schicken Lederschuhe zur Geburtstagsfeier des Großvaters anziehen, er besteht auf seine weißen Turnschuhe. Nun denn, aber sauber und gepflegt sollen sie natürlich aussehen. Mit einem Universalreiniger wie dem neuen Ballistol Universal- & Kunststoff-Reiniger gelingt die Reinigung von Turnschuhen aus Kunst- und Glattleder wie im Handumdrehen: einfach aufsprühen und mit einem trockenen Tuch, am besten aus Mikrofaser, abwischen.



So verhält es sich mit allen weiteren zu behandelnden Oberflächen. Hochwertige, sanfte Tenside machen das Produkt sehr materialschonend und ergiebig. Ballistol Universal- & Kunststoff-Reiniger ist silikon- und lösemittelfrei und hat einen frischen Duft. Er beweist eine sehr hohe Schmutzlösekraft in so gut wie allen Alltags-Bereichen. Nutzen Sie ihn problemlos und effektiv für Kunststoffteile, Jalousien, Sitzbezüge, Textilien, Kunst- und Glattleder, Möbeloberflächen, Gartenmöbel oder Planen.



Planen Sie einen Campingurlaub? Mit einem sauberen Wohnmobil oder Camping-Anhänger macht die Reise doch gleich doppelt Spaß. Selbst hartnäckiger Schmutz an Fahrzeugen und Campingmöbeln lässt sich mit dem Universal- & Kunststoff-Reiniger entfernen. Oberflächen wirken nach der Behandlung staub- und schmutzabweisend sowie antistatisch. Eine Flasche des Reinigers sollte aus diesen Gründen in keinem Auto oder Caravan fehlen.



Natürlich soll sich auch das Auto von seiner besten, also sauberen Seite zeigen. Der neue Ballistol Universal- & Kunststoff-Reiniger eignet sich zur Reinigung aller Oberflächen im Auto. Und wenn man schon mal dabei ist: Auch Garagentore lassen sich hervorragend mit dem Pumpspray sauber machen. Schon nach kurzer Einwirkzeit entfernt es zuverlässig diverse Verschmutzungen, Ruß, Fett, Öl sowie Insektenreste.



Ballistol Universal- & Kunststoff-Reiniger ist im gut sortierten Fach- und Einzelhandel und online erhältlich. Der empfohlene Endverbraucherpreis des 750 ml-Pumpsprays ist 13,49 Euro (UVP).