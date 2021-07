Neuheit: Ballistol Grill-Reiniger für das reine Grillvergnügen

Den persönlichen Grillvorlieben sind keine Grenzen gesetzt: Ob Fleisch, Fisch, Gemüse, Pizza oder Käse – diesen Sommer schwören Grill-Profis sogar auf gegrilltes Obst! Bevor Filet und Co. jedoch auf dem Grillrost landen, muss das Grillgerät für den perfekten Genuss professionell gereinigt werden.Hierzu gibt es verschiedene Herangehensweisen, die allesamt zielführend sind: Entweder man geht Marinaden-Rückständen und Fett sofort nach dem Grillvergnügen an den Kragen, damit sich hartnäckige Verkrustungen gar nicht erst festsetzen können. Oder man erledigt es direkt bzw. ein paar Tage vor der nächsten Benutzung des Grills. Manche schwören darauf, die verschmutzen Teile vor der Reinigung einzuweichen.Mit Ballistol Grill-Reiniger erweitert der Pflegemittelhersteller sein Sortiment um einen stark anhaftenden, kraftvollen Reiniger, der leicht biologisch abbaubar und extrem ergiebig ist. Der gemeinsam mit Grill-Profis entwickelte Aktiv-Schaum eignet sich zur Reinigung von Grills, Gasdüsen, Abdeckungen aus Edelstahl, emaillierten Grillrosten und Kunststoffteilen.Einfach auf die Oberflächen gesprüht, entfernt Ballistol Grill-Reiniger mühelos und vollständig eingebrannte Rückstände von Fett, Marinaden und Nahrungsmitteln. Scheuern ist nicht nötig: bei starken Verschmutzungen am besten zehn Minuten einwirken lassen und bei Bedarf erneut aufbringen. Die Flächen mit einem Mikrofasertuch abwischen und mit klarem Wasser reinigen. Fertig. Regelmäßig angewendet erleichtert der Reiniger die Säuberung der einzelnen Grill-Teile und beugt hartnäckigen Verschmutzungen vor.Um die Philosophien nochmal aufzugreifen: Einweichen von Rost und Co. ist vor dem Einsprühen mit Ballistol Grill-Reiniger übrigens nicht nötig, die Wirkung des Sprays ist sehr kräftig. Zu sehen ist dies auch im Video auf dem YouTube-Kanal von BALLISTOL.✔ Stark anhaftender, kraftvoller Aktiv-Schaum✔ Hohe Fettlösekraft✔ Extrem ergiebig und einfach in der Anwendung✔ Reinigt gründlich ohne Scheuern✔ Leicht biologisch abbaubar✔ Phosphatfrei✔ Für alle GrillartenZusätzliche Bilder schicken wir Ihnen gerne zu. Weitere Informationen finden Sie unter www.ballistol.de Ballistol Grill-Reiniger ist im gut sortierten Fach- und Einzelhandel sowie online als 750 ml-Pumpspray erhältlich. Die UVP beträgt 18,99 Euro.