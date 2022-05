Guter Hautschutz ist unerlässlich

20 ml Stichfrei® Pump-Spray: 3,28 Euro

100 ml Stichfrei® Pump-Spray: 7,90 Euro

100 ml Stichfrei® Sensitiv Pump-Spray: 9,90 Euro

30 ml Stichfrei® Kids Lotion (Tube): 4,49 Euro

125 ml Stichfrei® Kids Lotion (Tube): 11,50 Euro

Um gefährliche Krankheiten durch Zecken und Mücken (z. B. FSME, Borreliose, Babesiose, Anaplasmose, Dengue-Fieber oder Malaria) und lästiges Jucken durch Mückenstiche abzuwehren, ist ein sicherer Schutz vor Stichen und Bissen unerlässlich. Ganz einfach geht der Schutz mit Stichfrei® von BALLISTOL. Dieses Pflegeprodukt ist in verschiedenen Ausführungen für die ganze Familie und jedes Alter erhältlich. Die klassische Variante bewährt sich bereits seit fast 50 Jahren in den warmen Monaten des Jahres. Doch was tun, wenn die Haut sehr empfindlich ist und bei kleinsten Auslösern allergisch reagiert?Speziell für Allergiker, Kontaktallergiker und Asthmatiker hat BALLISTOL eine neue Variante entwickelt: Stichfrei® Sensitiv. Frei von ätherischen Ölen, Duft-, Farb-, Aroma- und Konservierungsstoffen schützt es bis zu 6 Stunden vor Stechmücken, Zecken und Bremsen. Bei der Entwicklung des Pumpsprays wurde mit Sorgfalt darauf geachtet, dass ausschließlich Inhaltstoffe verwendet werden, für die nachweislich keine allergene Wirkung bekannt ist.Alle ausgewählten, hochwertigen Inhaltstoffe sind äußerst mild, verträglich und dürfen auch auf sehr sensibler Haut aufgetragen werden. Zudem wurde Ballistol Stichfrei® Sensitiv dermatologisch mit „Sehr gut“ getestet (Quelle: www.ballistol.de ) sowie vom DAAB (Deutscher Allergie- und Asthmabund e.V.) empfohlen. Weitere Vorteile sind sein kaum wahrnehmbarer Duft, ein angenehmes leichtes Gefühl auf der Haut ohne zu kleben und dass es keine Flecken auf Textilien hinterlässt.Auch für die Kleinsten von uns sollte keine Ausnahme gemacht werden. Für Kleinkinder – und Personen mit sensibler Haut – gibt es Ballistol Stichfrei® Kids, den einzigen Mückenschutz, der schon für Babys ab zwei Monaten geeignet ist. Diese Variante ist eine milde, sehr schonende und schnell einziehende Hautpflegelotion, die bis zu 8 Stunden vor Stechmücken, Zecken und Bremsen schützt. Es enthält einen unbedenklichen Wirkstoff und verzichtet auf ätherische Öle und Zusatzstoffe. Warum ist es eine Lotion? Anders als ein Spray kann sie bei sachgemäßem Auftragen praktisch nicht in Augen, Nase und Mund gelangen. Ballistol Stichfrei® Kids hat einen angenehmen Pfirsich-Duft und ist dermatologisch mit "Sehr Gut" bewertet (Quelle: www.ballistol.de ).Mücken mögen süßes Parfum! Es lohnt sich also, darauf zu verzichten. Kalt duschen, um den Schweißgeruch zu minimieren, hilft an warmen Sommertagen hingegen nur kurz. Präventiv empfiehlt es sich zusätzlich, lange, etwas dickere Kleidung tragen. Wenn möglich sind hohes Gras oder Unterholz als Umgebung zu vermeiden. Nach dem Aufenthalt in der Natur sollte man den ganzen Körper nach Zecken absuchen. Ballistol Stichfrei® minimiert das Risiko: Lästige Plagegeister gehören bald der Vergangenheit an, ebenso Stiche, Bisse oder unangenehmes Jucken.Stichfrei® Produkte sind im gut sortierten Fach- und Einzelhandel, in Apotheken sowie online erhältlich. Die UVP (brutto) beträgt jeweils:Infos finden Sie auch unter https://ballistol.de/produkte/mensch/stichfrei/