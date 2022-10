Gute Fahrt! Eisfrei durch den Winter mit Ballistol Universalöl

Ballistol Universalöl für die Autopflege

Der Winter naht und mit ihm Kälte, Schnee und Eis. Kaum gibt es den ersten Frost, stehen viele Autofahrer morgens vor verschlossenen Autotüren. Der Schlüssel bewegt sich einfach nicht im Schloss, es herrscht eisiger Stillstand. Wer keinen Enteiser griffbereit hat, versucht mit Feuerzeug oder heißem Wasser das Schloss frei zu bekommen. Ist dies schließlich geschafft, folgt nicht selten die nächste eiskalte Überraschung: Alle Türen sind festgefroren. Wer sich diesen Ärger am Morgen ersparen möchte, sollte mit Ballistol Universalöl vorbeugen.



Das Universalöl ist ein richtiges Multitalent in Sachen Autopflege. Zu jeder Jahreszeit schützt es Autotüren, Chromteile und Felgen vor Rost und Frost. Wie so oft im Leben lautet auch bei der Autopflege die Devise: „Vorsorge ist besser als Nachsorge“. Idealerweise wird das Auto bereits VOR dem ersten Frost auf den Winter vorbereitet – und der kommt gern schon mal Anfang Oktober.



Zum Schutz vor dem Einfrieren am besten rechtzeitig einen Spritzer Ballistol Universalöl ins Türschloss geben. Mit dem Kapillarröhrchen, das an jeder Dose hängt, funktioniert das ganz unkompliziert. Anschließend geht es weiter mit den Tür- und Fenstergummis. Einfach sparsam mit Universalöl und einem weichen Lappen einschmieren, dann lassen sich Türen und Fenster selbst bei eisigen Temperaturen problemlos öffnen. Wenn das Auto eine automatische Antenne hat, kann diese ebenfalls einige Spritzer Öl vertragen. Kurz einsprühen und überschüssiges Öl mit einem Lappen abwischen, damit eine hauchdünne Ölschicht übrigbleibt. Dies verhindert das Einfrieren der Teleskope.



Und wenn man eh gerade am Auto beschäftigt ist: Auch das Cockpit soll top aussehen. Ballistol Universalöl lässt Kunststoff, Gummi und Holz im Innenraum des Autos neu erstrahlen. Es macht Sitze aus glattem Leder weich und elastisch und schützt gegen Austrocknen, Wasser und Fäulnis.



Ballistol Universalöl ist in Baumärkten, im Fachhandel sowie online zu erwerben. Der empfohlene Endverbraucherpreis des 200 ml-Sprays liegt bei 8,60 Euro. Das Produkt ist in weiteren Größen sowie als flüssiges Öl erhältlich.