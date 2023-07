Grill-Spaß nur mit Ballistol

Der Sommer ist da und damit auch die Grillsaison! Von neuen Geschmacksrichtungen bis hin zu innovativen Grillmethoden: Jedes Jahr kristallisieren sich bestimmte Trends heraus, die in Deutschland führend sind, wenn es wieder heißt: Lasst uns grillen. Die Experten von BALLISTOL haben die drei wichtigsten Trends unter die Lupe genommen. Allen gemeinsam ist, dass Reinigung und Pflege des Grills unerlässlich für das kulinarische Outdoor-Vergnügen sind. Der Ballistol Grill-Reiniger ist dafür bestens geeignet.Die Nachfrage nach vegetarischen und veganen Angeboten auf dem Grill steigt stetig. Immer mehr Menschen entscheiden sich für eine fleischlose Ernährung oder möchten ihre Grillkünste auf pflanzlicher Basis erweitern. Gemüse wie Portobello-Pilze, Paprika, Zucchini und Spargel sind nur einige der beliebten Zutaten für vegetarische und vegane Grillgerichte. Auch pflanzliche Fleischalternativen wie Tofu, Seitan und Gemüse-Burger-Patties erfreuen sich großer Beliebtheit.Beim Smoken wird das Grillgut über einen längeren Zeitraum bei niedriger Temperatur geräuchert. Fleisch, aber auch Gemüse und Fisch erhalten dadurch ein intensives Raucharoma und eine zarte Konsistenz. Slow Cooking hingegen bezeichnet das langsame Garen von Fleisch bei niedrigen Temperaturen über mehrere Stunden. Das Ergebnis ist butterzartes Fleisch, das förmlich auf der Zunge zergeht. Smoker-Grills und spezielle Slow-Cooking-Grills erleichtern die Umsetzung dieser Techniken.Immer mehr Grillfans achten auf nachhaltige Grillmethoden und umweltfreundliches Zubehör, z.B. Holzkohle aus nachhaltiger Forstwirtschaft und umweltfreundliches Grillzubehör wie wiederverwendbare Grillschalen, Edelstahlspieße und Backpapier statt Alufolie.Damit das Grillvergnügen lange anhält, ist eine gründliche Reinigung des Grills unerlässlich, zum Beispiel mit dem Ballistol Grill-Reiniger. Der gemeinsam mit Grillprofis entwickelte Aktivschaum ist ideal für die Reinigung von Grillrosten, Gasdüsen, Edelstahlabdeckungen, emaillierten Grillrosten und Kunststoffteilen. Durch seine hohe Fettlösekraft entfernt er eingebrannte Rückstände, frisches oder eingetrocknetes Fett, Marinadenreste und viele andere hartnäckige Verschmutzungen. Schrubben ist nicht erforderlich: Bei starken Verschmutzungen am besten zehn Minuten einwirken lassen und bei Bedarf erneut auftragen. Mit einem Mikrofasertuch abwischen und mit klarem Wasser nachspülen. Bei regelmäßiger Anwendung wird die Reinigung der einzelnen Grillteile erleichtert und hartnäckigen Verschmutzungen vorgebeugt.Am besten geht man nach dem Grillvergnügen gleich den Essensresten und Fetten an den Kragen, damit sich hartnäckige Verkrustungen gar nicht erst bilden können. Bei Gasgrills sollten Brenner und Fettfangsystem regelmäßig gereinigt werden, damit sich Fettrückstände nicht entzünden können. Holzkohlegrills sollten nach dem Abkühlen gründlich gereinigt und Asche und Rückstände vollständig entfernt werden, um Rostbildung zu vermeiden.Der Ballistol Grill-Reiniger ist ein stark haftender, kraftvoller Reiniger, der leicht biologisch abbaubar und äußerst ergiebig ist. Der Ballistol Grill-Reiniger ist im gut sortierten Fach- und Einzelhandel sowie online als 750 ml-Pumpspray und jetzt neu als 150 ml-Pumpspray erhältlich. Die UVP beträgt 21,29 Euro.Weitere Informationen finden Sie unter www.ballistol.de