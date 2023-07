Für die schnelle Laufreinigung

Für die schnelle Reinigung zwischendurch hat Ballistol eine Messingschlaufe für Tuch und Docht in sein Sortiment mit aufgenommen.Die Messingschlaufe verfügt über ein 1/8“ IG und das Stahlseil über das passende 1/8“ AG. Der Adapter der neuen Messingschlaufe ist mit dem Adapter des Ballistol FlexClean Stahlseils (Art.-Nr. 23265) kompatibel.Um den Lauf ganz unkompliziert vor dem Schuss zu entölen und um ihn nach dem Schießen reinigen und pflegen zu können, empfiehlt es sich, die Ballistol Universaltücher (erhältlich in einer praktischen Spenderbox) in die Schlaufe einzufädeln und durch den Lauf zu ziehen.Die Tücher können trocken sowie getränkt mit dem Ballistol Universalöl verwendet werden. Durch diese Technik bietet Ballistol eine praktische Alternative für die schnelle Laufreinging – auch Unterwegs.Weitere Informationen finden Sie unter www.ballistol.de