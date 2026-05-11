Frühjahrsausflug mit Haken
Zecken, Mücken, Frühlingssonne – die schöne Jahreszeit genießen
Wer die Frühlingswochen in vollen Zügen genießen möchte, tut gut daran, sich frühzeitig zu wappnen. Helle Kleidung, lange Hosen und das Meiden von Schweiß auf der Haut sind bewährte erste Maßnahmen. Auch ätherische Öle und Kräuterdüfte können für kurze Zeit helfen. Wenn die kleinen Plagegeister aber hartnäckig werden, sind verlässliche Schutzmittel das Mittel der Wahl.
Für jeden die passende Formel
Die Produktlinie Stichfrei von BALLISTOL bietet diverse Varianten, abgestimmt auf unterschiedliche Bedürfnisse und Altersgruppen. Stichfrei Classic ist der Allrounder für die ganze Familie, vom Schulkind bis zu Oma und Opa. Wer eine leichtere Textur bevorzugt, greift zur Lotion Kids&Family, die auch für Babys ab zwei Monaten und in der Schwangerschaft geeignet ist.
Wer auf Duftstoffe oder ätherische Öle reagiert, findet in Stichfrei Sensitive eine Lösung ohne diese Stoffe. Empfohlen vom Deutschen Allergie- und Asthmabund e. V. und eigens entwickelt für Kontaktallergiker und Asthmatiker.
Zecken, bereits im Frühjahr aktiv
Wer durch Gebüsche streift, Hecken zurückschneidet oder mit Kindern durch hohes Gras tollt, sollte Zecken nicht unterschätzen. Stichfrei Zecke hält die kleinen Blutsauger dank einer hochwirksamen Formel zuverlässig fern.
Wer den Frühling fernab heimischer Gärten genießt, etwa auf Reisen in wärmeren Gefilden, kann sich auf Stichfrei Tropical verlassen, das selbst bei hoher Luftfeuchtigkeit seine Wirkung behält. Und falls doch einmal ein Stich passiert: Der Stichfrei Cooling Roll-on kühlt und lindert Juckreiz schnell und unkompliziert.
Der Frühling ist zu schön für unnötige Abkürzungen nach drinnen. Gut geschützt macht er noch mehr Spaß.
Alle Stichfrei-Produkte sind im Fachhandel, in Apotheken und online erhältlich. Mehr unter www.ballistol.de