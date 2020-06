Effektiv gegen Mücken und Zecken – Ballistol Stichfrei jetzt auch für Allergiker

BALLISTOL fertigt seit 116 Jahren das bewährte Universalöl und ist ein erfolgreich geführtes Unternehmen mit Pioniergeist und hoher Innovationskraft, das in über 60 Länder weltweit exportiert. Das über Jahrzehnte kontinuierlich ausgebaute Portfolio besteht aus größtenteils selbstentwickelten und selbstproduzierten Produkten. Neben den drei großen Klassikern Universalöl, Ballistol Animal und Neo-Ballistol Hausmittel wuchs das Sortiment um eine eigene Technik-, Waffenpflege-, Fahrradpflege-Serie u. v. m. auf mittlerweile über 80 Produkte an. Des Weiteren investierte BALLISTOL in den vergangenen Jahren kontinuierlich in die Optimierung der Prozessabläufe sowie in die Bereiche Weiterentwicklung und Innovationen.Weitere Informationen zu BALLISTOL unter www.ballistol.de BALLISTOL - Die Marke für Mensch. Tier. Technik.