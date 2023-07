Die perfekte Reinigung von Wohnmobil, Caravan und Co.

Ballistol Universal- & Kunststoff-Reiniger ist im gut sortierten Fach- und Einzelhandel und online erhältlich. Der empfohlene Endverbraucherpreis des 750 ml-Pumpsprays ist 14,49 Euro (UVP).

Ballistol Glas-Reiniger ist im gut sortierten Fach- und Einzelhandel und online erhältlich. Der empfohlene Endverbraucherpreis des 750 ml-Pumpsprays ist 11,00 Euro (UVP).

Ballistol Universalöl ist in Baumärkten, im Fachhandel sowie online zu erwerben. Der empfohlene Endverbraucherpreis des 200 ml-Sprays liegt bei 8,60 Euro, der empfohlene Endverbraucherpreis des 350 ml-VarioFlex-Sprays liegt bei 15,00 Euro

Ob Wohnmobil, Caravan, Reisemobil oder Bulli – sie alle wollen glänzen. Immer mehr Menschen verbringen ihren Urlaub auf Campingplätzen und genießen es, mit ihrem rollenden Zuhause unterwegs zu sein. Neben dem optischen Aspekt spielen auch Pflege und Reinigung der Campingfahrzeuge eine große Rolle. Mit der wachsenden Beliebtheit von Campingreisen steigt auch der Bedarf an Reinigungsprodukten, die auf die speziellen Anforderungen dieser Fahrzeuge abgestimmt sind. Mit den Reinigern von BALLISTOL kann die Reise beginnen.Mit einem sauberen Wohnmobil oder Wohnwagen macht der Urlaub doppelt Spaß. Selbst hartnäckige Verschmutzungen an Fahrzeugen und Campingmöbeln lassen sich mit dem Ballistol Universal- & Kunststoff-Reiniger entfernen. Nach der Behandlung sind die Oberflächen staub- und schmutzabweisend sowie antistatisch. Aus diesen Gründen sollte eine Flasche des Reinigers in keinem Camper fehlen.Ballistol Universal- & Kunststoff-Reiniger eignet sich zur Reinigung aller Oberflächen im Fahrzeug. Hochwertige, milde Tenside machen das Produkt sehr materialschonend und ergiebig. Der Reiniger ist silikon- und lösemittelfrei und hat einen frischen Duft. Er zeigt eine sehr hohe Schmutzlösekraft in nahezu allen Bereichen des täglichen Lebens. Besonders effektiv ist er für Kunststoffteile, Jalousien, Sitzbezüge, Textilien, Kunst- und Glattleder oder Oberflächen von Campingmöbeln. Und wenn man schon dabei ist: Auch Garagentore lassen sich mit dem Ballistol Universal- & Kunststoff-Reiniger Pumpspray hervorragend reinigen. Schon nach kurzer Einwirkzeit entfernt er zuverlässig verschiedene Verschmutzungen, Ruß, Fett, Öl sowie Insektenreste.Die Scheiben des Wohnmobils oder Bullis sind voller Staub und Fingerabdrücke? Kein Problem. Der Ballistol Glas-Reiniger schafft schnell und einfach Abhilfe und sorgt für streifenfreie Sicht. Er enthält hochwirksame Tenside und verzögert durch den entstehenden Abperleffekt die Wiederverschmutzung der Oberflächen. Seine Rezeptur kommt ohne Nanotechnologie aus. Idealerweise wird der Glasreiniger mit einem Mikrofasertuch abgewischt – das verbessert das Reinigungsergebnis.Übrigens: Campingfreunde greifen gerne auf das bewährte Ballistol Universalöl zurück. Ein Spritzer Öl auf die Scharniere im Innenraum genügt und schon lassen sich Türen und Fenster geräuschlos öffnen und schließen. Verklemmte Autoschlösser werden mit dem Ballistol Universalöl wieder leichtgängig und bei Benzinkochern eignet es sich hervorragend als Schmiermittel für den Pumpkolben.Mit der BALLISTOL Reiniger-Serie hat man stets den richtigen Spezialisten für Haus, Garten und Auto zur Hand. Ob Felgen-Reiniger, Glas-Reiniger, Grill-Reiniger, Universal- & Kunststoffreiniger, Harzlöser, Kamin- & Ofen-Reiniger u.a. - Die BALLISTOL Reiniger schaffen Sauberkeit, Glanz und Durchblick.Weitere Informationen finden Sie unter www.ballistol.de