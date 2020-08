Pressemitteilung BoxID: 811587 (BALLISTOL GmbH)

Der Sommer geht – die Mücken bleiben

Mit Ballistol stichfrei durch den Sommer

Mit den Mücken verhält es sich in Deutschland wie mit den großen Sommerferien: Während in manchen Bundesländern die Schule schon wieder beginnt, haben die Kinder in anderen Regionen noch ein paar Wochen Urlaub, Freizeit, Spiel und Spaß vor sich. Und so ist es auch mit den Mücken: Mancherorts sind die Menschen noch verschont, in anderen Gebieten – wo es vor allem warm und feucht ist – kann man bereits von einer regelrechten Mückenplage sprechen. Und die geht bis weit in den Oktober.



Die Sommer dehnten sich in den vergangenen Jahren immer weiter „nach hinten“ aus: Temperaturen um die 25 Grad Mitte Oktober sind keine Seltenheit mehr, sondern die Regel. Da heißt es: besser vorgesorgt, als böse zerstochen. Auch wenn die letzten Urlauber aus den Ferien wieder zurück in Deutschland sein werden, ist ein Schutz vor Mücken, Zecken, Bremsen und Grasmilben unerlässlich. Wer glaubt, im September sei die Gefahr der Mückenstiche gebannt – weit gefehlt!



Acht Stunden effektiver Schutz mit Ballistol Stichfrei



Ballistol Stichfrei schützt die Haut bis zu acht Stunden effektiv vor den fliegenden Plagegeistern. Es hat einen angenehmen Zitrusduft, versorgt die Haut mit Feuchtigkeit und enthält einen UV-B-Filter, der einen sanften Schutz vor Sonnenbrand bietet (LSF 6). Es enthält keinerlei synthetische Duft-, Farb- und Konservierungsstoffe und hat sich auch bei Reisen in tropische Länder bewährt.



Für Kleinkinder und Schwangere gibt es Ballistol Stichfrei Kids, den einzigen Mückenschutz, der schon für Babys ab zwei Monaten geeignet ist. Stichfrei Kids ist eine milde, sehr schonende und schnell einziehende Hautpflegecreme, die bis zu vier Stunden vor Mücken schützt. Es enthält einen unbedenklichen Wirkstoff und verzichtet auf ätherische Öle und Zusatzstoffe.



Sowohl Ballistol Stichfrei als auch Stichfrei Kids wurden dermatologisch und allergologisch mit „sehr gut“ bewertet.



Neu in 2020



Speziell für Allergiker, Kontaktallergiker und Asthmatiker hat BALLISTOL jetzt eine neue Variante entwickelt: Stichfrei Sensitiv. Frei von ätherischen Ölen, Duft-, Farb , Aroma- und Konservierungsstoffen schützt dieser Mücken- und Zeckenschutz bis zu sechs Stunden.



Bei der Entwicklung von Stichfrei Sensitiv wurde mit Sorgfalt darauf geachtet, dass ausschließlich Inhaltstoffe verwendet werden, für die nachweislich keine allergene Wirkung bekannt ist. Alle ausgewählten Inhaltstoffe sind äußerst mild, gesundheitlich verträglich und dürfen auch auf sehr sensibler Haut aufgetragen werden. Zudem wurde Stichfrei Sensitiv dermatologisch mit „Sehr gut“ getestet sowie vom DAAB (Deutscher Allergie- und Asthmabund e.V.) empfohlen.

