Ballistol Universalöl: Ein Meisterstück an Innovation und Qualität - unübertroffen seit 120 Jahren

Die Geschichte hinter dem einzigartigen Ballistol Universalöl reicht zurück bis in das Jahr 1874, als die F.W. KLEVER GmbH von Friedrich Wilhelm Klever gegründet wurde. Was als kleines Familienunternehmen begann, entwickelte sich im Laufe der Zeit zu einem renommierten Unternehmen, das heute als BALLISTOL GmbH Kunden weltweit beliefert. 2024 feiert BALLISTOL ein Doppeljubiläum: 150 Jahre Firmengeschichte und 120 Jahre Ballistol Universalöl.



Im Jahr 1904 wurde das Ballistol Universalöl als Wund-, Waffen- und Lederpflegeöl erstmalig auf den Markt gebracht. Seitdem erfreut es sich großer Beliebtheit in ver­schie­densten Anwendungsbereichen. Ob als Rostschutzmittel, Waffenöl oder Reini­gungs- und Pflegemittel für Leder, Holz, Metall und vieles mehr - Ballistol Universalöl vereint nicht nur Funktionalität, unvergleichliche Vielseitigkeit und hohe Qualität in einem Produkt, sondern ist darüber hinaus seit 120 Jahren biologisch abbaubar und gesundheitlich un­be­denklich. Diese vielfältigen Eigenschaften tragen noch heute maß­geb­lich zum Erfolg des Unternehmens bei, denn das Ballistol Universalöl wird nach wie vor nach der Origi­nal­rezeptur hergestellt, die Dr. Helmut Klever vor mittlerweile 120 Jahren entwickelt hat. Diese unverfälschte Herangehensweise ließ das Unternehmen zu der vertrauenswürdi­gen Marke BALLISTOL werden, auf die sich Millionen von Menschen weltweit verlassen.



Die BALLISTOL GmbH hat im Laufe der Jahre ihr Produktportfolio stetig erweitert und sich erfolgreich als innovativer Hersteller etabliert. Neben dem Universalöl finden sich heute viele weitere Pflegeöle sowie Reinigungs- und Pflegemittel für Haushalt, Garten, Fahrzeu­ge und Industrie im Sortiment des Unternehmens. Ob in Werkstätten, Handwerks- oder Industriebetrieben oder auch in Haus und Garten - die Produkte von BALLISTOL finden überall Anwendung.



Andreas Zettler, kaufmännischer Geschäftsführer bei BALLISTOL, weiß um die guten Produkte, die in seinem Unternehmen hergestellt werden und betont dabei stets: „Ein großer Teil des Erfolgs von BALLISTOL ist auf die engagierte Belegschaft zurückzuführen. Unsere Mitarbeiter arbeiten täglich daran, die hohen Qualitäts­standards des Unternehmens zu erfüllen und innovative Lösungen zu entwickeln. Ihr Einsatz, ihre Expertise und ihre Leidenschaft sind ein wichtiger Erfolgsfaktor für das Unternehmen.“ Gleichzeitig verweist Zettler darauf, dass nicht nur wirtschaftlicher Erfolg wichtig ist, sondern BALLISTOL auch die gesellschaftliche Verantwortung ernstnimmt. So sind nicht nur Umweltschutz und Nachhaltigkeit immer wichtigere Bausteine geworden, sondern ebenso die Förderung von Vereinen, Sportlern oder Ver­bänden, die BALLISTOL seit vielen Jahren mit Sponsorings unterstützt. Pressesprecher Leif Jacobsen ergänzt: „All diese Erfolgsfaktoren haben BALLISTOL zu dem gemacht, was es heute ist - ein Unternehmen mit Tradition, Qualität und Innovationsgeist. Das Doppel-Jubiläum von 120 Jahren BALLISTOL Universalöl und 150 Jahren F.W. KLEVER GmbH bietet uns die Gelegenheit, stolz auf das Erreichte zurückzuschauen und mit Vorfreude auf die kommenden Jahre zu blicken.“



Wie es sich für einen traditionellen Familienbetrieb mit Sitz in Niederbayern gehört, wird das Jubiläum mit einem großen Tag der offenen Tür gefeiert. „Wir freuen uns, am Samstag, den 20. Juli, auf viele Besucher aus nah und fern und werden diesen einen Einblick hinter die Kulissen gewähren. Ein entsprechendes Rahmenprogramm wird ebenfalls auf die Beine gestellt. Der Besuch lohnt sich in jedem Fall,“ so Zettler.



Innovation, Qualität und Erfolg bleiben auch weiterhin die Grundpfeiler der BALLISTOL GmbH. Mit einem motivierten Team, hochwertigen Produkten und dem Streben nach modernen Lösungen setzt das Unternehmen auch in Zukunft Maßstäbe. Denn eines ist sicher: Die Geschichte von BALLISTOL ist noch lange nicht zu Ende geschrieben.

(lifePR) (