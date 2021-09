Ballistol Imprägnier-Spray schützt Schuhe und Kleidung vor Nässe

Schuhe

Sport- und Regenkleidung

Mäntel und Jacken

Alles rund um`s Outdoor-Hobby

Wasser entzieht Wärme – ein wichtiger Grund, dieses gar nicht erst an das Material von Kleidung und Schuhen ranzulassen. Eine Imprägnierung hält Regen, Hagel oder Schnee sofort ab. Viele Imprägnierprays „verkleben“ die Fasern – Textilien verlieren ihre Atmungsaktivität und wir beginnen zu schwitzen. Ballistol Imprägnier-Spray dagegen funktioniert anders: Auf Basis modernster Technologien ummantelt das Spray Natur- und Kunstfasern oder Wild- und Rauleder mit einer unsichtbaren, UV- und temperaturstabilen, atmungsaktiven Abperl-Beschichtung. Der Oberstoff bleibt trocken und behält somit seine atmungsaktiven Eigenschaften. Und wie ergiebig ist die Universalimprägnierung? Pro Quadratmeter Fläche werden etwa 140 ml benötigt.Wichtigstes Mittel gegen eine herbstliche Erkältung? Trockene, warme Füße. Deshalb empfiehlt es sich, neue Schuhe aus Leder oder Kunstfaser direkt nach dem Kauf zu imprägnieren. Danach ist es ausreichend, die Schuhe nach jedem Mal Putzen mit Ballistol Imprägnier-Spray einzusprühen. Die Imprägnierung schützt die Materialien auch vor Schmutz: Dieser kann weniger schnell in die Fasern oder in das Leder der Schuhe eindringen.Wer sich bei Nässe im Freien aufhält sollte dafür sorgen, dass durch die Kleidung keine Feuchtigkeit gelangt. Funktions- und Regenjacken sind in der Regel ab Werk mit einer Imprägnierung versehen. Da diese jedoch mit der Zeit bzw. durch Waschen in ihrer Wirkung nachlässt, empfiehlt sich eine regelmäßige Nachbehandlung mit Ballistol Imprägnier-Spray. Ein einfacher Test zeigt, ob die Imprägnierung noch ausreicht: etwas Wasser auf die Jacke geben und abwarten, ob es in den Oberstoff einzieht. Ist dies der Fall, sollte sie erneut imprägniert werden.Voraussetzungen für einen guten und intensiven Schutz: die Anwendung von Ballistol Imprägnier-Spray auf sauberen sowie trockenen Schuhen und Textilien und die Art der Aufbringung. Gerade bei größeren Textilien empfiehlt es sich, das Imprägnier-Spray kreuz und quer aufzusprühen, um Flächen vollständig zu bedecken. Zusatztipp: zweimal eine dünne Schicht auftragen ist besser, als einmal eine dicke. Der Abstand beträgt am besten 20-30 cm zur Oberfläche. Ganz wichtig ist: Materialien nach (je)dem Imprägniervorgang mindestens 45 Minuten gut trocknen und auslüften lassen, besser noch eine ganze Nacht.Neben der witterungsbedingten Notwendigkeit, Schuhe und Kleidung mit einer Imprägnierung vor Nässe zu schützen, eignet sich das Ballistol Imprägnier-Spray insbesondere für den Einsatz im Hobbybereich: Es schützt beispielsweise Ski- und Snowboardkleidung samt Handschuhen, Zelte, Planen, Anglerkleidung oder Faltdächer von Cabrios vor unerwünschter Feuchtigkeit und somit vor unerwünschten Überraschungen.Übrigens: Wir haben zum Thema Imprägnieren auch ein ausführliches Video auf unserem YouTube-Kanal. Einfach hier klicken: https://www.youtube.com/watch?v=lnUV0IPkV3k Ballistol Imprägnier-Spray ist im gut sortierten Fach- und Einzelhandel und online erhältlich. Der empfohlene Endverbraucherpreis der 200 ml-Flasche ist 4,70 Euro (UVP), der der 500 ml-Flasche liegt bei 9,52 Euro.