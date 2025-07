BALLISTOL unterstützt Bunter Kreis Landshut mit Spende

Eine herzliche Geste der Solidarität und Unterstützung zeigte das Unternehmen BALLISTOL im Nachgang zum Tag der offenen Tür am 28. Juni 2025: Aus den Einnahmen des Glücksrads übergab BALLISTOL eine Spende in Höhe von 1.200 Euro an den Bunten Kreis Landshut.



Der Bunte Kreis ist eine wichtige Anlaufstelle für Familien mit schwerstkranken Kindern und Jugendlichen. Er bietet sozialmedizinische Nachsorge und Kinderhospizdienste, die den betroffenen Familien in herausfordernden Zeiten Halt und Begleitung schenken. Mit der Spende möchte BALLISTOL einen Beitrag leisten, um diese wertvolle Arbeit weiterhin zu ermöglichen und zu stärken.



„Wir freuen uns sehr, den Bunten Kreis mit dieser Spende unterstützen zu können“, sagt Andreas Zettler, kaufmännischer Geschäftsführer, bei der Übergabe. „Die Arbeit, die hier geleistet wird, ist von unschätzbarem Wert für Familien, die oft vor sehr großen Herausforderungen stehen.“

Der Tag der offenen Tür bei BALLISTOL war nicht nur eine Gelegenheit, das Unternehmen und seine Produkte kennenzulernen, sondern auch ein Anlass, gemeinsam Gutes zu tun. Das Glücksrad, das bei den Besuchern großen Anklang fand, trug maßgeblich zu dem Spendenergebnis bei.



„Diese Spende ist eine wertvolle Unterstützung für unsere Arbeit und ermöglicht es uns, Familien weiterhin umfassend zu betreuen“, erklärt Elfe Binder, Leiterin Bunter Kreis Landshut. Die finanzielle Zuwendung fließt direkt in die Begleitung und Versorgung der Familien.



Solche Initiativen zeigen, wie gemeinsames Engagement vor Ort dazu beiträgt, soziale Projekte zu stärken und Familien in schwierigen Lebenslagen zu unterstützen.

