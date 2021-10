Auch BALLISTOL unterstützte Flutopfer und Helfer

Seit jeher lautet das Motto bei BALLISTOL „Es wirkt“ und es wirkt andererseits auch immer, Betroffenen in einer Notlage unter die Arme zu Greifen. So unterstützte das niederbayerische Unternehmen BALLISTOL das katastrophengebeutelte Ahrtal und andere betroffene Gegenden in Nordrhein-Westfahlen und Rheinland-Pfalz. Mitte Juli verwüsteten enorme Wassermassen ganze Regionen Deutschlands, mit tragischen Ausmaßen: Hierzulande kosteten die Flut und das Hochwasser über 100 Menschenleben, zudem entstanden Sachschäden in Milliardenhöhe.



Zwischen Juli und September spendete das kleine mittelständische Unternehmen Produkte im Wert von rund 7000 Euro. Allen voran Ballistol Stichfrei war gefragt, was etwa 80 % der Spenden ausmachte. Denn es herrschte bedingt durch die feuchte Wetterlage im Juli sowie das stehende Hochwasser eine große Mückenplage. Die durchnässten Gebiete waren perfekte Nährböden für Insekten, die an sich schon unangenehm sein können. Das „Wasser“ enthielt infolge der Zerstörungen von Gebäuden, Fahrzeugen und Landstrichen allerdings neben Schlamm auch große Mengen Öl und Abwasser. Stiche von Mücken und Co. brachten durch diese Verunreinigungen für die Menschen im Hochwassergebiet dann obendrein die Gefahr von Entzündungen oder sogar Blutvergiftungen mit sich – höchste Alarmstufe zu handeln.



Gerne beteiligte sich BALLISTOL mit Ballistol Stichfrei, Ballistol Universalöl und weiterem und sandte kostenlose Pakete an Helfervereinigungen vor Ort, die eine Verteilung an Bewohner und Helfer organisierten. Das private Engagement im Rahmen der Hochwasser-Katastrophe im Juli war deutschlandweit sehr groß, die Begeisterung und Dankbarkeit infolgedessen ebenso. Noch heute unterstützen Freiwillige die Aufbauarbeiten in manchen Regionen.



Auch wenn die vielen privaten Hilfen am Ende doch nur einen kleinen Trost in einer extremen Situation bedeuten, in der manche ihr ganzes Hab und Gut verloren haben: Die soziale Anteilnahme und das private Engagement dieses Ausmaßes darf man definitiv als Paradebeispiel bzw. Best Practice in Erinnerung behalten.

(lifePR) (