Beckenboden in Balance – endlich effektiv trainieren

Ganz ehrlich: Viele von uns wissen zwar, wie man Bauch, Rücken oder Arme trainiert – aber den Beckenboden ganzheitlich aufbauen? Und wie dieser Muskel überhaupt aufgebaut ist? Da fehlt oftmals die Expertise. Dabei erfüllt er gleich mehrere Funktionen und ist vielschichtig strukturiert:„Unser Beckenboden ist eine schalenförmige Muskelplatte, die sich wie ein Trampolinnetz im knöchernen Becken zwischen Schambein, Steißbein und den Sitzbeinhöckern aufspannt.“ Man kann sich hier gut eine Analogie zur Trampolinmatte vorstellen, die weich und schwingend im Rahmen liegt.Der Beckenboden besteht aus drei Muskelschichten, die in enger Verbindung mit der tiefen Bauch- und Rückenmuskulatur sowie dem Zwerchfell stehen. Der Beckenboden trägt die inneren Organe, sorgt für Kontinenz, unterstützt die Wirbelsäule – und spielt auch in der Sexualität eine wichtige Rolle. Er muss stark und zugleich durchlässig sein, was ihn vor besondere Herausforderungen stellt.„Man kann sich den Beckenboden wie das Fundament eines Hauses vorstellen“, erklärt Yvonne Hyna, Inhaberin von Balance Swing™. „Wenn das Fundament instabil ist, geraten auch andere Bereiche aus dem Gleichgewicht – körperlich wie auch emotional. Viele Menschen spüren diffuse Beschwerden, ohne den Zusammenhang zum Beckenboden zu kennen oder gar daran zu denken.“Gezieltes Training kann helfen, diese Muskulatur wieder zu kräftigen und auch bewusst zu entspannen, um sie besser wahrzunehmen. Dabei ist besonders wichtig, dass die Übungen funktionell, alltagsnah und sanft ausgeführt werden – nicht mit Druck, sondern mit Gefühl. Genau hier setzt Balance Swing™ an, um im Alltag zu unterstützen und die diffusen Beschwerden loszuwerden.Anders als viele herkömmliche Fitnessprogramme arbeitet Balance Swing™ mit schwingenden, fließenden Bewegungen auf der Trampolinmatte.„Wir üben bewusst, ohne zu springen, sondern mit abwechslungsreichen Übungen, die den gesamten Körper aktivieren – von der Fußsohle bis zum Rumpf“, erklärt die Gesundheitstrainerin. Unser Motto lautet Aufpowern statt Auspowern.Dabei wird insbesondere die tiefliegende Muskulatur – darunter auch der Beckenboden – gezielt angesprochen. „Die Schwingungen wirken wie ein sanfter Impuls von außen, der den Körper automatisch in eine aktive Aufrichtung bringt“, so Hyna.So wird der Beckenboden nicht isoliert, sondern ganzheitlich im Zusammenspiel mit der Körpermitte trainiert. Das stärkt nicht nur die Muskulatur, sondern verbessert auch das Körperbewusstsein und die Koordination.Besonders geeignet für die Kräftigung des Beckenbodens sind Übungen aus „Balance Stability“, eine von fünf Trainingseinheiten von Balance Swing™, das angelehnt an die Traditionelle Chinesische Medizin (TCM) ist und stets den Ausgleich zwischen An- und Entspannung berücksichtigt.Eine Balance Swing™-Kursstunde setzt sich daher aus fünf verschiedenen Trainingseinheiten zusammen:Zudem vereint das Training mit Balance Swing™ Elemente aus Physiotherapie, funktionellem Training, Yoga und moderner Bewegungslehre. Durch die sanften Schwingungen wird die Tiefenmuskulatur aktiviert – ohne Druck auf die Gelenke auszuüben.Dabei wird nicht nur der Beckenboden gestärkt, sondern auch:• die Rückenmuskulatur stabilisiert• die Haltung verbessert• Verspannungen gelöst• das Gleichgewicht geschult• das Körpergefühl gestärkt„Viele Teilnehmende berichten schon nach wenigen Einheiten, dass sie sich aufrechter, sicherer und innerlich stabiler fühlen“, sagt Hyna.„Und das ganz ohne Leistungsdruck. Denn bei Balance Swing™ geht es nicht um höher, schneller, weiter – sondern um innere Kraft, Leichtigkeit und Körpervertrauen.“Ein echter Vorteil dieses ganzheitlichen Trainingsansatzes: Bereits wenige Minuten pro Einheit reichen aus, um spürbare Effekte zu erzielen. Die sanften Schwingungen aktivieren dabei immer wieder „unbewusst“ die Tiefenmuskulatur – ohne Gelenke und Wirbelsäule zu belasten.„Genau das ermöglicht auch Menschen mit Beckenbodenproblemen, Kniebeschwerden oder chronischen Rückenschmerzen ein effektives Training“, so die Fitnessgründerin.Eine Studie der NASA zeigt zudem, dass rhythmische Schwingungsreize – wie sie bei Balance Swing™ entstehen – auf zellulärer Ebene effektiver sind als Joggen, insbesondere zur Aktivierung des gesamten Körpers.Während klassische Ausdauersportarten bei Beckenbodenproblemen oft nicht mehr möglich sind, ist Balance Swing™ nicht nur in diesen Fällen die ideale Alternative.„Mit Balance Swing™ trainieren wir nicht nur gezielt den Beckenboden, sondern bringen Körper, Atem und Bewegung in harmonischen Einklang – und das in kurzer Zeit“, verspricht Hyna. Und dabei kann man zusätzlich die Einheit individuell gestalten, da jeder für sich selbst entscheiden kann, wie intensiv er in die Matte schwingt.Und das Beste: Balance Swing™ eignet sich für alle Altersgruppen und jedes Fitnesslevel – ob anschließend an die Rückbildung nach der Geburt, zur Unterstützung in den Wechseljahren, zur Prävention im Alltag bei primär sitzender Tätigkeit oder als sanftes Training im höheren Alter.Auch Männer profitieren von einem gezielten Beckenbodentraining – etwa zur Vorbeugung von Prostata- oder Blasenproblemen.„So bringt Balance Swing™ nicht nur Schwung in den Alltag, sondern stärkt die Mitte – für mehr Lebensqualität, Körperbewusstsein und Wohlbefinden“, verspricht die Gründerin.Wer selbst einmal die Benefits für seinen Beckenboden sanft und beschwingt erleben möchte:Das Training auf dem Minitrampolin lässt sich flexibel und entspannt in den Alltag integrieren:Einfach starten, schwingen – und dasgenießen. Denn – so bestätigen Teilnehmende wie Trainer: „Es braucht keine stundenlangen Workouts. Schon wenige Minuten täglich können genügen, um die Mitte spürbar zu stärken – für mehr Wohlbefinden jeden Tag.“