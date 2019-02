Pressemitteilung BoxID: 739783 (Bahner Strumpf GmbH)

Modische Stützhose von BAHNER News abonnieren Neue Farben für Stützhose Stripes Zurück Weiter Lauingen 13.02.19 ) Die Stützhose Stripes von BAHNER in modischer Rippenoptik ist wieder in neuen Farben lieferbar. Zu den bekannten Farben navy und schwarz und mocca kommen die Farben bordeaux, curcuma und grau-melange dazu. Die Strumpfhose zeichnet sich neben einem vitalisierenden Stützeffekt durch ein angenehmens Tragegefühl aus. Gerade im Winter ist das wärmende weiche Innenmaterial für kalte Temperaturen geeignet. Die Strumpfhose kann im Fachhandel oder online bei BAHNER zu bezogen werden. (lifePR) (

Bahner Strumpf GmbH Die BAHNER Strumpf GmbH aus Lauingen ist seit über 50 Jahren Hersteller und Spezialist für modische Stützstrümpfe und Stützhosen von 20 den bis 140 den in den Stützklassen II und III. Jeder Artikel ist in bis zu 10 modischen Farben erhältlich. Das Produktsortiment umfasst auch Reisestrümpfe, Sportstrümpfe und Hosen für Übergrößen (bis Konfektionsgröße 58). Durch die Erfahrung von BAHNER wurden alle Artikel mit speziellen Garnen und Maschenkonstruktionen auf die Bedürfnisse der Verbraucherinnen hin entwickelt und verbinden Mode mit einer wirksamen Stützwirkung bis zu einer Stützkraft von 18mmHg. Zusätzlich sind extraweite Höschenteile verfügbar, um unterschiedlichen Figurtypen die passen Hose anbieten zu können. In Kombination mit schönen Hautfarben lassen BAHNER Produkte die grobe Optik von Stützstrümpfen aus früheren Zeiten schnell vergessen.

