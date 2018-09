BAHNER eröffnet neuen Onlineshop für Händler und Endverbraucher

QR steht für Quick Response - mit einem Schritt kommen Sie schnell auf eine Webseite. QR-Codes funktionieren wie Strich-Codes, die Sie beispielsweise auf Ihrer Milchtüte finden. Eine Software entschlüsselt den QR-Code und führt Sie direkt auf eine Webseite - so brauchen Sie die Internetadresse nicht einmal zu kennen, um sie zu erreichen.

Um sein Vertriebsnetz für Verbraucher zu verbessern, hat die BAHNER Strumpf GmbH ihren Online Shop unter www.bahner-strumpf.de/shop eröffnet. Nachdem mit der Shopsoftware von Gambio eine Lösung gefunden wurde, die alle Anforderungen abgedeckt, konnte der Online Shop innerhalb kurzer Zeit fertiggestellt werden. Ab sofort können Reisestrümpfe, Sportstrümpfe und Stützstrümpfe online bestellt werden. Kunden können alle Produkte schnell beziehen, auch wenn kein Fachhändler vor Ort ist. Neben Endverbrauchern können sich auch Geschäftskunden registrieren und Aufträge zeitunabhängig aufgeben.Um den stationären Handel zu unterstützen, wird auf der Webseite auch ein Verzeichnis von Händlern bereitgestellt. Fachverkäufer haben eine wichtige Beratungsfunktion. Sie kenn das Sortiment und helfen dem Kunden bei der Wahl des passenden Produkts. Gerade zur kalten Jahreszeit sind Klassiker wie die stützende und wärmende Strumpfhose „stripes“ in modischen Farben gefragt.

Bahner Strumpf GmbH

Die BAHNER Strumpf GmbH ist langjähriger Hersteller und Spezialist für modische Stützstrümpfe und Stützhosen von 20 den bis 140 den in den Stützklassen II und III. Jeder Artikel ist in bis zu 10 modischen Farben erhältlich. Das Produktsortiment umfasst auch Sportstrümpfe und Hosen für Übergrößen (bis Konfektionsgröße 58). Durch die Erfahrung von BAHNER wurden alle Artikel mit speziellen Garnen und Maschen-konstruktionen auf die Bedürfnisse der Verbraucherinnen hin entwickelt und verbinden Mode mit einer wirksamen Stützwirkung. In Kombination mit schönen Hautfarben lassen BAHNER Produkte die grobe Optik von Stützstrümpfen aus früheren Zeiten schnell vergessen.