Scheckübergabe an RIDE2LIVE e.V.

Am Donnerstag, den 26. April 2018, konnten im Foyer des BADEPARADIES SCHWARZWALD in Titisee, Orchideen für den guten Zweck erworben werden.



Gegen eine Spende von 5€ an den Verein „RIDE2LIVE e.V.“, stellte die Erlebnis- und Erholungswelt jedem Spender nicht nur eine Orchidee, sondern auch eine kostenlose Bonus-Stunde für den nächsten Aufenthalt im „Paradies“ zur Verfügung.



Heute am 08.05.2018, konnte der gesammelte Spendenertrag in Höhe von 425,00€, persönlich vom Geschäftsleiter des BADEPARADIES SCHWARZWALD Jochen Brugger, an Benjamin Rudiger Geschäftsführer von RIDE2LIVE überreicht werden. Herr Rudiger war selbst von einer Krebserkrankung betroffen und hat hierdurch erfahren, wie diese den eigenen Lebensweg radikal unterbrechen kann. Durch die Gründung und die Arbeit des Vereins „RIDE2LIVE e.V“, möchte er auch anderen Betroffenen Halt geben und sie auf ihrem Weg zu neuen Chancen begleiten.

